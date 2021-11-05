'Metaverse' Perakendeyi Nasıl Değiştirecek?

Son dönemde Facebook'un adını ve stratejisini değiştirmesiyle gündeme gelen 'metaverse' yani sanal evren, perakende dünyasını da değiştirecek.

'Metaverse' Perakendeyi Nasıl Değiştirecek?

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