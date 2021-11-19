Microsoft, ABD Ordusu İçin Özel Çipler Üretmek İçin Kolları Sıvadı!

Intel ve Qualcomm'un ardından, Microsoft da ABD ordusu için çip üreteceği özel bir projeye dahil oldu!

  • Levent Öztürk
Microsoft, ABD ordusu için çip geliştirecek!

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