Microsoft: "Activision Blizzard Ekibinin Günleri Sayılı"

Microsoft'un, Ocak 2022'de Activision Blizzard'ı yaklaşık 70 milyar dolara satın alacağını açıklamasının arkasından açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Call of Duty ve Diablo gibi efsane oyunların yaratıcısı olan Activision Blizzard, bir süredir cinsel taciz ve kötü çalışma koşulları nedeniyle gündemdeydi ve satın alım sonrası Microsoft'un bu konular hakkında ne yapacağı da merak ediliyordu. Beklenen açıklama direkt Microsoft'tan geldi.
Microsoft, bu sorunların gayet farkında olduklarını CNBC ile yaptığı bir röportajda belirti. Microsoft Başklanı ve Başkan Yardımcısı Brad Smith, satın alma işlemi gerçekleştikten sonra Activision Blizzard'ın lider ekibinin değişeceğini ve yeni bir ekiple yola devam edeceklerini söyledi. Activision Blizzard'ı devraldıktan sonra önemli değişikliklerin yaşanacağını söyleyen Smith, yeni bir ekip kuracaklarını ve şirket içi kültürü değiştireceklerinin sözünü verirken, doğru kişilerin doğru pozisyonlarda olduklarından emin olacaklarını da röportajda dile getiriyor.
Activision Blizzard'ın satın alım işlemleri 2022'nin sonlarında veya 2023'ün başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.
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