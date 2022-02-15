Microsoft: "Activision Blizzard Ekibinin Günleri Sayılı"

Microsoft, satın alım sonrası Activision Blizzard liderlik ekibini baştan aşağı yenileyeceğini açıkladı...

  • Ercan Uğurlu
Microsoft, Activision Blizzard'ı Yenileyecek

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