Microsoft, Activision Blizzard'ın Zor Anından mı Yararlandı?

Microsoft, geçtiğimiz ay Call of Duty'nin yapımcılarından Activision Blizzard'ı şaşırtıcı bir hamleyle tam 68.7 milyar dolara satın alma niyetinde olduğunu açıkladı. Şu sıralar anlaşmalar üzerinde çalışılırken, Activision Blizzard'ın Mirosoft'a devir teslim işleri elbette bir süre alacak. Ancak CNBC tarafından yayınlanan yeni bir iddiaya göre, Microsoft oyun bölümü başkanı Phil Spencer, mevcut Activision Blizzard başkanı Bobby Kotick'in adının geçtiği cinsel taciz haberlerinin ortaya çıkmasından yararlandı ve Activision Blizzard'ı apar topar satın alma eylemine girişti.
Yayınlanan raporda yazılan iddia şu şekilde:
"Bobby Kotick, iddia edilen cinsel saldırı vakalarını yıllardır biliyordu. Dosyalama işlemleri, şirketlerin müzakerelere, bir teknoloji şirketi için şimdiye kadarki en büyük satın alma olacak olan 68.7 milyar dolarlık bir anlaşmayı kabul etmeden 2 ay önce, kasım ayında başladığını gösteriyor. Microsoft için zamanlama fırsatçıydı. 20 Kasım'da Satya Nadella, Kotick'e satın alma konusunu araştırmak istediğini söyledi."
CNBC tarafından belirtildiğine göre bu hareket Microsoft'un bu konuda fırsatçı davrandığı yönünde. Microsoft'un Activision Blizzard'ın baskı altında olmasından yararlandığı ifade edilirken, diğer yandan iş dünyası için akıllıca bir hareket olduğu da açık. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz.
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