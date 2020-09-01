Microsoft, Bir Uygulamayı Daha Windows 10'dan Çıkarttı

Windows 10'un pek yaygınlaşmayan "Connect" uygulaması, artık işletim sistemiyle yüklü olarak gelmeyecek.

Microsoft, Connect Uygulamasını İsteğe Bağlı Yaptı

Windows 10'un Mayıs 2020 güncellemesi yayınlandığında, hangi işlevlerin veda ettiğine dair bir liste de Microsoft tarafından paylaşılmıştı. Şimdi firma, bu listeye Connect uygulamasını da dahil etti.

Connect Windows 10 uygulaması, Miracast teknolojisini kullanarak ekranınızı kablosuz olarak Windows 10'lu bir PC'ye yansıtmanıza izin veriyordu. Windows 10, 2015'te çıktığından bu yana Miracast'ı desteklese de Microsoft'un çözümü ilgi çekmedi. Bunda Chromecast gibi daha iyi alternatiflerin elbette payı oldu. Mayıs 2020 güncellemesiyle birlikte bu uygulama, Windows 10 kullanıcıları için isteğe bağlı bir hale geldi. Yani uygulama artık Windows 10 ile yüklü olarak gelmeyecek, ancak isteyenler onu isteğe bağlı özellikler menüsünden yükleyebilecekler.

Connect uygulamasını yüklemek için Ayarlar uygulamasını açtıktan sonra Uygulamalar > İsteğe bağlı özellikler > Özellik ekle yolunu izleyin ve arama çubuğuna "Kablosuz ekran" yazın. Kablosuz ekranın yanıdaki onay kutucuğuna tıklayın ve iletişim kutusunun altındaki Yükle düğmesine basarak uygulamayı yükleyin. Uygulama yüklendiğinde Başlat menüsüne bir kısayolu ekleniyor.

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