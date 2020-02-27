Microsoft, Canlı Kutucukları Kaldırmayı Planlıyor

Microsoft'un canlı kutucukların kökünü kazımak üzere harekete geçtiği, gelecekteki bir güncellemeyle Başlat Menüsünü değiştireceği ortaya çıktı.
"Canlı kutucuklar" ilk olarak Windows Phone 7 işletim sistemiyle ortaya çıkmış ve Windows 8 ile birlikte masaüstü işletim sistemine sıçramıştı. Microsoft, o zamanlarda masaüstü akıllı telefonlardaki yükselişin etkisine kapılarak Windows 8'i Başlat Menüsü yerine tam ekran, kutucuklu bir arayüzle piyasaya sürmüştü. Ancak firma, kısa süre içinde masaüstünde mobile yönelik arayüz kullanmaktan vazgeçti. Kutucuklar şu an Windows 8'deki kadar yoğun olmasa da Windows 10'un Başlat Menüsünde yaşamaya devam ediyor.
Şimdi ise firma, Windows Latest'in kaynaklarına göre canlı kutucukları tamamen kaldırmayı planlıyor. Sitenin Windows 10'un geliştirme sürecine yakın kaynaklarına göre Microsoft, Windows 10 20H2 güncellemesinin bir parçası olarak Live Tiles (canlı kutucuklar) işlevinin yerine durağan simgeler kullanmayı planlıyor. Bu güncelleme, 2020'nin ikinci yarısında yayınlanacak.
Canlı kutucuklar, yeni bilgilerle güncellenen büyük simgelerden oluşuyordu. Örneğin hava durumu uygulamasının simgesi, aynı zamanda şu anki hava durumunu gösterebiliyor. Bu fikir telefonlarda işe yarasa da, PC'lerde çok kullanılmıyor. Microsoft, canlı kutucukları güncellemeyi durdururken üçüncü parti geliştiricilerin de çoğunlukla canlı kutucukları terk ettiği gözleniyor. Yine de hava durumu gibi bazı kutucukların işe yaradığı söylenebilir.
Windows 10'un Başlat Menüsünün, çift ekranlı cihazlara yönelik Windows 10X'teki Başlat Menüsüne benzeyeceğine dair dedikodular var.
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