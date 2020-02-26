Windows 10 Pro ve Home'un Ne Farkı Var?

Microsoft'un en son işletim sistemi Windows 10'un birçok sürümü bulunuyor. Ancak ev kullanıcılarının genellikle sadece şu iki sürüm arasında seçim yapması gerekiyor: Windows 10 Home ve Windows 10 Pro.
Özet
Ayrıntılardan bahsetmeden önce Windows 10 Home ve Pro arasındaki farkları özetleyelim:
- Windows 10 Home, Windows 10'u öne çıkan ve ortalama kullanıcının seveceği tüm özellikleri sunar. Windows Hello ile oturum açma, Windows Defender antivirüs, Cortana, kalem ve dokunmatik desteği, Windows Store buna dahil.
- Windows 10 Pro, Home'daki her şeyi içerir. Yani profesyonel sürümde kaybettiğiniz bir şey olmaz.
- Windows 10 Pro'da sanal makineler için Hyper-V, Bitlocker gibi gelişmiş bazı özellikler bulunmaktadır.
Windows 10 Sürümünü Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?
Ayarlar uygulamasını açın ve Sistem > Hakkında yolunu izleyin. Sürümü sayfanın altında, Windows Özellikleri başlığının altında "Edisyon"un karşısında göreceksiniz.
Windows 10 Home ve Pro Arasındaki Farklar
1. Windows Uzak Masaüstü
Bir süredir Windows'a dahil edilen Uzak Masaüstü aracı, sisteminizi uzaktan, karşısında oturur gibi kontrol etmenize izin veriyor. Windows 10 Pro'da işlevin kurulumunu Ayarlar > Sistem > Uzak masaüstü yolunu izleyerek yapabilirsiniz.
Windows 10 Home'da bu işleve alternatif birçok üçüncü parti yazılım bulabilirsiniz. Zaten Uzak Masaüstü aracının daha çok yerel ağlarda kullanıldığını vurgulayalım. Bu aracı internet üzerinde VPN'siz kullanmanın güvenli olmadığı söyleniyor.
2. BitLocker Şifreleme
Bilgisayarınızın sabit diskini söken ve evine götüren biri, onu bir PC'ye bağlayarak içerisindeki her şeyi rahatça görebilir. Bu noktada şifreleme devreye giriyor. Microsoft'un kendi geliştirdiği BitLocker, bütün bir sürücüyü şifrelemenizi sağlıyor.
Windows 10 Pro'da işlevi Denetim Masası'nda BitLocker Sürücü Şifreleme altında bulacaksınız. Windows 10 Home kullanıcıları ise disk şifreleme için başka seçeneklere sahipler. Bunlardan biri olan VeraCrypt, disk şifreleme için harika bir ücretsiz yazılım.
3. Hyper-V Sanallaştırma
Hyper-V, bilgisayarınızda sanal bir PC ortamında işletim sistemi çalıştırmanızı sağlayan bir sanal makine yazılımı. Hyper-V kadar güçlü olmasa da, Windows 10 Home kullanıcıları ücretsiz VirtualBox'u kullanabilirler.
4. Güncellemeleri Daha Çok Erteleyebilme
Windows 10 Home kullanıcıları, ilk başlarda Windows güncellemelerini erteleme yeteneğine sahip değildi. Ancak şimdi Ayarlar > Güvenlik ve Güncelleştirme > Windows Update > Gelişmiş Seçenekler yolunu izleyerek güncellemeleri yüklemeyi gelecekteki bir tarihe erteleyebiliyorsunuz. Bu durumda belirlediğiniz tarihe kadar hiçbir Windows güncellemesi yüklenmiyor.
Windows 10 Pro'da ise işlev ve güvenlik güncellemelerini birlikte erteleyebiliyorsunuz. Güncellemeleri sıkı biçimde kontrol etmek istiyorsanız, Windows 10 Pro'yu tercih etmeniz yerinde olabilir.
5. Kurumsal Odaklı İşlevler
Bazı işlevler açıkça şirketlere yönelik olsa da, ev kullanıcılarının da hoşuna gidebilir. Bunlardan biri olan Internet Explorer kurumsal modu, IE11 içerisinde bir IE8 çalıştırmanızı sağlıyor. Bu sayede modern web tarayıcılarında çalışmayan siteleri açabiliyorsunuz (yani genellikle dahili şirket sitelerini).
Yine Pro'ya has olan Assigned Access, belirli bir kullanıcı hesabını sadece belirli bir uygulama kullanacak şekilde kısıtlamanızı sağlıyor. Bu işlev, satış cihazları gibi kısıtlı ortamlara yönelik ancak PC'nizi çocuklarınızdan korumanıza da yardım edebilir.
Windows 10 Pro, PC'nizi bir domain'e eklemenize izin veriyor ve Active Directory desteğiyle geliyor. Bunlar şirketler için çok önemli olsa da, normal kullanıcıları pek ilgilendirmiyor.
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