Microsoft CEO'su Satya Nadella'dan "Yeni Windows" Mesajı

Microsoft'un geliştiriciler konferansında birçok yeni ürün hakkında duyurular yapıldı. Her ne kadar konferansın ana odağı Windows için program geliştiriciler olsa da, Microsoft CEO'su Satya Nadella açılış konuşmasında çok yakında Microsoft'un "son on yılda görülen en büyük Windows güncellemesini sunacağını" açıkladı.
Satella'ın sözünü ettiği yenilikleri büyük ihtimalle yakında gerçekleşecek olan Windows 10 Sun Valley güncellemesiyle göreceğiz. Yeni güncellemede Windows kullanıcı arabirimde büyük bir değişim olacağı düşünülüyor. Daha önce yeni nesil Windows'un Windows 10X adıyla çıkacağı konuşuluyordu, ancak Microsoft Windows 10X projesini durdurdu ve bu projede gerçekleştirilen yeniliklerin büyük ölçüde Windows 10 güncellemesinde görüleceği düşünülüyor.
Microsoft'un Sun Valley güncellemesi için yakında yeni bir lansman etkinliği düzenlemesi bekleniyor. Windows Insider programına üye olanlar güncellemeyi görecek ilk Windows kullanıcıları olacak. Tüm kullanıcılara aksettirilmesi ise sonbaharı bulacak.
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