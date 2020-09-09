Microsoft, Defender Hakkında Ortaya Atılan Şok İddiaya Cevap Verdi

Windows 10 içerisinde kurulu olan antivirüsü Defender'ın, kullanıcıları online saldırılara karşı riske attığına yönelik suçlamalar son zamanlarda artmış durumda. Buradaki haberimizde de belirttiğimiz gibi, Microsoft Defender'ın komut satırı aracı, yeni bir "-DownloadFile" işleviyle geliyor.
Dosya indirmeye yarayan bu komut satırı seçeneği, yerel ağdaki bir saldırganın, Microsoft Antimalware Hizmeti Komut Satırı Yardımcı Programı'nı kullanarak internet üzerinden dosya indirebilmesini sağlıyor. Windows Defender'ın güvenliği hakkında şüphelerin artmasına sebep olan bu durum karşında, Microsoft iddiayı kesinlikle reddediyor. Bir Microsoft sözcüsünün Forbes'a yaptığı açıklamada, şirketin Defender'a duyduğu güven net bir biçimde anlaşılabiliyor.
Microsoft sözcüsü, açıklamada Defender'ın bahsi geçen yöntemi kullanarak indirilen kötü amaçlı dosyaları kolaylıkla belirleyeceğinin ve bu dosyaları engelleyebileceğinin altını çiziyor. Böylece, sisteme herhangi bir zararlının girmesinin mümkün olamayacağı belirtiliyor. Ayrıca güvenlik riski oluşturduğu iddia edilen yeni özelliğin, söylendiği gibi Windows izinlerini aşmasının da söz konusu olmadığına vurgu yapılıyor.
Kısacası Microsoft, ortaya atılan iddiaların pratikte geçerlilik kazanamayacağının altını çiziyor.
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