Astronot Hadfield'ten "Karantina Rehberi"

Corona Virüsü'nün yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olmak için kendinizi izole etmeniz ve sosyal mesafeyi korumanız çok da kolay olmayabilir. Ancak Chris Hadfield gibi astronotlar için bu, işlerinin sadece bir parçası.
Hadfield, evden çalışanlara veya bu salgın sırasında zorlanmaya başlayanlara yardımcı olmak için "Astronaut's Guide to Self Isolation" (Kendinizi İzole etmek için Astronotun Rehberi) adlı bir video yayınladı.
Hadfield, uzayda geçirdiği zaman sırasında öğrendiği üzere, izolasyon ile başa çıkma yöntemlerini paylaşıyor. "Sadece korkmayın, gerçek riski anlayın" diyen Hadfield "güvenilir bir kaynağa gidin ve şu anda karşılaştığınız riskin gerçekten ne olduğunu öğrenin" tavsiyesinde bulunuyor.
Hadfield bu süre içerisinde bir amaç edinmenizi ve hedeflerinizi belirlemenizi öneriyor: "Neyi yapmak istediğinize kadar verin ve neleri başarmanız gerektiğini belirleyin." Hadfield, yeni bir projeye başlamanızı veya nasıl gitar çalınacağı ya da yeni bir dil öğrenmek gibi yeni bir şey çalışmanızı öneriyor.
Astronotun son sözleri ise şu şekilde: "Kendinizle ilgilenin, ailenizle ve arkadaşlarınızla ilgilenin, uzay geminizle ilgilenin."
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