Astronot Hadfield'ten "Karantina Rehberi"

Astronot Chris Hadfield, kendimizi eve kapattığımız karantina günlerin nasıl daha rahat ve kolay geçirebileceğimiz konusunda, özel bir rehber yayınladı. İşte astronotun "karantina rehberi."

24 Mart 2020 17:00

Levent Öztürk