Microsoft Disk Bozan Windows 10 Hatasını Düzeltti

Microsoft, bu ayın başlarında desteklenen Windows sürümleri için olağan Salı Yaması güncellemelerini yayınladı. Güncellemeler olağan hata düzeltmelerini, iyileştirmeleri ve güvenlik yamalarını getirirken, düzeltmeler arasında KB makalelerinde belgelenen bazı sorunlar da bulunuyordu. Ancak, belgelenmeyen ve kullanıcıların bildirmeye başladığı sorunlardan biri (Planet3DNow ve Borncity tarafından tespit edilmişti), chkdsk hata kontrol programındaki bir sorundu.
KB4592438 ile ortaya çıkan hata Windows 10 2004 ve 20H2 sürümlerini etkiliyor ve chkdsk / f komutunun dosya sistemlerini olumsuz etkilemesine neden olarak mavi ekranlara ve en kötü durumda da dosya sisteminin bozulmasına neden oluyor. Sorun sadece SSD'leri etkiliyor gibi görünüyor ve bir sanal makinede (VM) çalıştırıldığında bile yeniden oluşturulabiliyor. Microsoft, sorunu kabul etti, bir geçici çözüm önerdi ve bir düzeltme sunmaya başladı.
KB4592438 ve KB4586853 için bilinen sorunların listesini, başlatılabilen cihazlar için bir geçici çözüm ile güncelledi. Gerçekleştirilmesi gereken adımlar şöyle:
Cihaz, birkaç kez başlatılamadıktan sonra, otomatik olarak Kurtarma Konsolu'na başlamalıdır.
- Gelişmiş seçenekler'i seçin.
- Eylemler listesinden Komut İstemi'ni seçin.
- Komut İstemi açıldığında şunu yazın: chkdsk / f
- Chkdsk'in taramayı tamamlamasına izin verin, bu biraz zaman alabilir. Tamamlandığında şunu yazın: exit
- Bilgisayar şimdi beklendiği gibi başlamalı. Yine Kurtarma Konsolu açılırsa, Çıkış'ı seçin ve Windows 10'a devam edin.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın