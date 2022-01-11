Microsoft'tan, Edge İçin Dinamik Yenileme Hızlı Kaydırma Özelliği!

Microsoft, çok yakında Edge web tarayıcısına yeni bir kaydırma özelliği ekleyecek gibi görünüyor. Son Edge Canary derlemesinde, "Kaydırma sırasında ekran yenileme hızını artır" adlı yeni bir işaret ortaya çıktı ve bu deneyimi sağlamak için Değişken Yenileme Hızı (VRR) teknolojisini kullanacağından dolayı dikkat çekiyor.
Bu yeni özelliğin açıklaması ise şu şekilde: "Windows'un kaydırma sırasında yenileme hızını geçici olarak artırmasını sağlar (cihazda bir VRR paneli ve destekleyici bir sürücü bulunması koşuluyla). Bu, genel olarak daha düzgün bir kaydırma deneyimi sağlar – Windows"
AMD Freesync / G-sync Uyumlu ve G-sync panelleri gibi Değişken Yenileme Hızı (VRR) panelleri, yenileme hızlarını belirli bir aralıkta değiştirebilen paneller arasında yer alıyor. Bu tür ekranların sabit bir yenileme hızı çıktısı bulunmuyor ve bu nedenle, bu aralık içinde olduğu sürece oyunların veya içeriklerin yenileme hızlarıyla senkronize olmak için VRR aralıkları aracılığıyla yenileme hızlarını artırabiliyor veya azaltabiliyor.
Bu yeni Edge özelliği, temel olarak, aşağı veya yukarı kaydırırken yenileme hızını artırmak ve daha fazla pürüzsüzlük sağlamak için bu teknolojiden yararlanacak.
Bu özellik, AMD'nin Radeon Chill'i ile benzer bir şekilde çalışıyor olabilir. Chill, yoğun aksiyon durumlarında ve kullanıcı girdileri daha yüksek olduğunda yenileme hızını artırır, ancak kullanıcı girdisi çok az olduğunda veya hiç olmadığında yenileme hızını azaltır.
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