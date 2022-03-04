Microsoft Edge'e Yeni Performans Aracı Geliyor: Performans Algılayıcı

Microsoft, tarayıcısı Edge'e Performans Algılayıcı ismini verdiği yeni bir araç ekliyor. Bu araç, hem Edge'in, hem de Windows'lu bilgisayarınızın daha verimli çalışmasını sağlamayı amaçlıyor.