Microsoft Edge'e Yeni Performans Aracı Geliyor: Performans Algılayıcı

Microsoft Edge, çok yakında bilgisayarınızın yavaşlamasına sebep olan sorunları tespit etmenize yardımcı olacak yeni bir araçla gelebilir. Yeni Performans Algılayıcı (Performance Detector) özelliği, tarayıcı kullanıcılarının birden çok pencere veya sekme çalıştırma gibi yaygın sorunlardan kaynaklanan performans sorunlarını ayıklamasına yardımcı olmayı amaçlıyor.
Bu etkinlikler, cihazınızın daha yavaş çalışmasına ve pil ömrünü ve kullanıcı deneyimini etkilemesine neden olabilir, ancak Microsoft, yeni aracının bu tür endişelere son verebileceğini söylüyor. Performans Algılayıcı, gereksiz sekmelerden veya bant genişliğini tüketen uzantıların kullanımından kaynaklanan sorunları düzeltebilecek.
Aracç, Edge'in nasıl çalıştığını takip edebilecek ve herhangi bir sorun tespit ederse, eylemler veya düzeltmeler önerecek. Bu öneriler muhtemelen açılır uyarılar veya bildirimler aracılığıyla olacaktır, ancak Microsoft henüz detayları açıklamış değil.
Bu özellik şu anda Microsoft Edge Canary test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Henüz somut bir bilgi verilmemiş olsa da, yakın zaman içerisinde genel kullanıma sunulacağı tahmin edilebilir.
Araç, tarayıcının kullandığı güç ve sistem kaynaklarını en aza indirerek kullanıcıların pil ömrünü uzatmaya yardımcı olan mevcut Microsoft Edge verimlilik moduyla birlikte çalışacak.
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