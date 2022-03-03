Rusya, Savaş Hakkında İçerdiği Bilgiler Nedeniyle Wikipedia'yı Tehdit Etti!

Wikipedia'nın Rusça versiyonunun editörleri, Rusya'nın iletişim düzenleyicisinin siteyi engellemekle tehdit ettiğini söylüyor. Roskomnadzor'dan gelen uyarıda, Ukrayna işgaliyle ilgili bir sayfanın Rus askeri kayıpları ve Ukraynalı sivil ve askeri kayıplar gibi "yasadışı dağıtılmış bilgiler" içerdiği iddia ediliyor. Düzenleyici, makaleden bu bilgilerin çıkarılmasını istedi. Söz konusu makale Rusya'nın Ukrayna İstilası (2022) adını taşıyor. Burada hem Rusya'nın verdiği resmi sayı olan 498, hem de Ukrayna tarafından verilen 9.000 sayısı yer alıyor. Eğer makaledeki bilgiler çıkartılmazsa, Wikipedia'nın tüm Rusya çapında yasaklanacağı belirtildi. Şu anda, bu makalenin yeni ve kayıtlı olmayan kullanıcılar tarafından değiştirilmesine izin verilmiyor.
İşgalin başlangıcından bu yana, Rus düzenleyiciler Twitter ve Facebook'a erişimi kısıtladılar. Ayrıca teknoloji şirketlerinin devlet medya kanallarındaki kısıtlamaları kaldırmasını talep ettiler. Facebook, YouTube ve TikTok, Avrupa'da RT ve Sputnik'i engelledi. Twitter Rus devlet medya kuruluşlarından gelen tweet'lere etiketler yerleştirdi.
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