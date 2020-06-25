Microsoft, Elden Geçirdiği Başlat Menüsünü Gösterdi

Baştan aşağı yenilenmese de, tasarımında bazı yenilikler yapılan Windows 10'un Başlat Menüsünün ipuçları, Microsoft tarafından paylaşıldı.

Microsoft Elden Geçirdiği Başlat Menüsünü Gösterdi
Microsoft

Microsoft, gereksiz öğelerden arındırmak istediği Başlat Menüsünün yenilenen tasarımını bir kez daha gösterdi. Yeni Başlat Menüsünde çok büyük bir değişiklik olmasa da, olumlu yönde geliştirmeler var.

Microsoft

Bir süre önce kaldırılacağı konuşulan ancak yerini koruyan Canlı Kutucuklar'ın (Live Tiles) arka plan rengi, yeni tasarımda sisteminizin açık veya koyu modda olmasına göre değişiyor. Canlı Kutucuklar kapatılmışsa, sabit renkler yerine yeni "Fluent Design" anlayışına uygun bir yarı saydam arka plan görüntüleniyor. Bu değişikliklerle Başlat Menüsünün daha modern ve masaüstünüzle daha uyumlu bir görünüme adım attığı gözleniyor.

Son olarak sol tarafta görünen son kullanılan uygulamaların artık renkli arka planlara sahip olmadığı fark ediliyor.

Yeni Başlat Menüsünün göze hoş göründüğünden şüphe yok; değişiklikler çok büyük olmadığından muhtemelen itirazların ve eleştirilerin sayısı da az olacak (Windows 8'in "Metro" ekranında olanların aksine). Buna karşın yeniliğin ne zaman Windows 10'da yer alacağına dair bir bilgi henüz verilmiyor.

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