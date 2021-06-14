Microsoft Flight Simulator İçin Beklenen Müjde Nihayet Geldi

Microsoft'un E3 kapsamındaki Xbox ve Bethesda Games Gösteriminde, Flight Simulator'ın Xbox Series X ve Series S'e geleceği tarih de açıklandı. Bu tarih 27 Temmuz ve oyunun Xbox Game Pass'e dahil olması şaşırtıcı değil.
Şirketin "en uzun süredir devam eden oyun serisi" Flight Simulator, Microsoft Store ve Steam aracılığıyla PC'de piyasaya sürüldü ve bir ay içinde bir milyonun üzerinde oyuncu kazanarak PC'deki en büyük Game Pass başarısı oldu. Geçtiğimiz yıl Aralık ayına kadar firma, bir simülasyon oyunu için etkileyici bir istatistik olarak, oyunu iki milyondan fazla insanın oynadığını açıkladı. Şirket ayrıca geçtiğimiz yılın sonlarında VR desteği ekleyerek oyunun deneyimini daha da artırdı.
Lansmanından bu yana oyun, çok sayıda Dünya güncellemesi aldı. Herkesin beklediği ise, oyunun Xbox'a ne zaman geleceği konusuydu. Microsoft, konsola ek çevre birimleri için destek eklemek adına üçüncü taraflarla birlikte çalışıyor ve en yeni nesil konsollarının kullanıcıları için "PC sürümüyle aynı derinliği" vaat ediyor.
Ortaya çıkan bir başka sürpriz ise, firmanın Paramount Pictures ile kutladığı Top Gun: Maverick filminin çıkışıyla uyumlu olarak 19 Kasım'da oyuna girecek olan Top Gun: Maverick genişlemesi oldu. Çok fazla ayrıntı verilmemiş olsa da, fragman uçak gemilerinin ve bir F/A-18 Super Hornet'in eklenmesine dair ipuçları veriyor.
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