Microsoft Flight Simulator'a Muhteşem Bir Uçak Daha: Aerosoft CRJ

Microsoft Flight Simulator geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya sürüldüğünden beri, oyunun geliştiricisi Asobo Studio, hem yeni içeriğin tanıtılmasını hem de ortaya çıkan teknik sorunların giderilmesini amaçlayan bir dizi güncelleme yayınladı. Şimdiyse, yayınlanan son güncelleme ile oyuna yeni bir uçak ekleniyor.
Microsoft ve Asobo Studio'nun yayınladığı yeni bir güncelleme, Dünya'nın en popüler uçuş simülasyonu uygulamasına Aerosoft ile işbirliği içinde oldukça karmaşık yeni bir uçak getiriyor. Aerosoft CRJ uçağı, CRJ 550 ve CRJ 700 olmak üzere iki model olarak geliyor. 50-100 yolcu kapasitesine sahip jetler, üç kabinli bir düzene sahip. Rotaları esas olarak üç saatten kısa uçuşlardan oluştuğu için düşük işletme maliyeti, verimlilik ve güvenilirlik gibi üstün özelliklere sahipler.
Detay Seviyesi Dikkat Çekici
Ayrıca, uçakla beraber gelen yüksek detay seviyesi de dikkat çekiyor. Örneğin kokpit, Uçuş Yönetim Sistemi (FMS) gibi gerçek hayatta kullanılan neredeyse tüm sistemleri içeriyor. Bunlara electronic Flight Bag ve Head-up Guidance System (HGS) de dahil. Microsoft, karmaşık bir uçağın bu kadar detaylı bir ayrıntı düzeyinde geliştirilmesinin, Microsoft Flight Simulator SDK'nın yeteneklerinin harika bir tasviri olduğuna inanıyor.
Aerosoft CRJ uçağının tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın