Microsoft Flight Simulator'a Muhteşem Bir Uçak Daha: Aerosoft CRJ

Microsoft ve Asobo Studio, Aerosoft ile işbirliği yaparak Microsoft Flight Simulator'a oldukça karmaşık ve detaylı olan yeni bir uçak daha ekledi. Aerosoft CRJ'nin tüm detayları haberimizde...

Flight Simulator'da yeni uçak

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Microsoft Flight Simulator'a Muhteşem Bir Uçak Daha: Aerosoft CRJ
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