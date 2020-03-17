Microsoft'tan Gizemli Etkinlik Duyurusu

Microsoft 30 Mart tarihinde yeni bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlik tabii ki sanal ortamda gerçekleşecek. Ama neler bekleyebileceğimiz konusu şu an için tam bir sır.

  • Levent Öztürk
Microsoft'tan Gizemli Etkinlik Duyurusu

Microsoft, 30 Mart tarihli bir etkinlik duyurdu ve şu anda tahmin edilebileceği gibi etkinlik sanal olarak gerçekleştirilecek. Etkinliğin başlangıç saati ise 1 PM ET (Türkiye'de 21:00) olarak belirtilmiş durumda.

Firma, etkinlikte nelerin beklenebileceği konusunda pek açıklayıcı değildi ve sadece "iş, hayat ve aile genelinde nasıl daha üretken olabileceğinizi öğrenin" cümlesini kurdu. Ancak etkinliğin genel olarak Microsoft 365'e odaklanacağı ve muhtemelen, uzun süredir söylentileri bulunan tüketici üyeliği sistemini duyuracağı bekleniyor. Hatta son zamanlardaki bazı haberler bu sistemin bahar mevsimi kadar erken bir dönemde gelebileceğini söylüyordu.

Muhtemelen görmeyeceğimiz bir şey ise yeni Surface donanımı olacak. Daha önce Surface Book 3 ve Surface Go 2 ürünlerini bir Mart etkinliğinde görmeyi bekliyorduk ancak görünene göre bunlar muhtemelen Panos Panay'ın bir kalabalık önüne geçerek gösterim yapabileceği bir tarihe kadar ertelenmiş durumda.

Microsoft'un Microsoft 365 tüketici üyeliğine Office 365 ve bazı diğer avantajlar dışında neler ekleyebileceği ise net değil. Konu hakkındaki bütün cevapları, 30 Mart tarihinde alacağız.

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