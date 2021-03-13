Facebook, İçerik Geliştiricilerinin Daha Çok Kazanması İçin Düğmeye Bastı

Facebook, içerik geliştiricilerin platform üzerindeki içeriklerden para kazanmaları için yeni yollar açmanın peşinde. Temel değişiklik, içerik geliştiricilerinin artık para kazanabilecekleri kısa videolara ve hikayelere izin verecek olması. Ayrıca geçtiğimiz yıl görülen başarıların ardından içeriklerini paraya dönüştürmesine izin verilen geliştirici sayısı da arttırılacak.
Sosyal medya firmasının söylediğine göre 2019'dan 2020 yılına kadar ayda 10.000 dolar kazananların sayısı %88 oranında arttı ve ayda 1.000 dolar kazananlar ise %94 artış gösterdi. Salgının pek çok kişiyi finansal olarak etkilemesi ve muhtemelen etkilemeye devam edecek olması sebebiyle de Facebook'un bu genişlemesinin pek çok kişi için önemli bir gelir kaynağı olacağı kesin.
Bu yeni güncellemenin öncesinde reklamlar sadece üç dakika veya daha uzun videolarda bulunuyordu; 45 saniye sonra başlıyordu. Şimdi ise bir dakika kadar kısa olan videoların ortasında reklam oynatılabilecek ve Facebook bu reklamların "en az rahatsız edici" şekilde olacağını söylüyor.
Facebook, hikayelerde sticker reklamları test etmeyi amaçlıyor ve bunun için küçük bir grup içerik geliştiriciyi toplayacağını söylüyor. Bu sticker'lar, izlenilen hikayeyi kesmeden kullanıcının ekranında duracak ve eğer düzgün kullanılırlarsa, engelleyici de olmayacaklar. Her ne kadar önümüzdeki haftalarda test grupları küçük olacak olsa da Facebook, daha fazla içerik geliştiricilerinin bu imkandan yararlanmasını istiyor.
Kısa videoların gelir kaynağı olmasının yanı sıra Facebook, takipçilerin içerik geliştiricilere gönderebildikleri yıldızlarda da iyileştirmeler yapacak. Geçtiğimiz altı ay içerisinde altı milyar yıldız gönderildi ve bu da geliştiriciler için yaklaşık 60 milyon dolar gelir anlamına geliyor. Facebook, yıldızların bilinirliğini arttırmak için takipçilere, geliştiricilere gönderebilecekleri bedava yıldızlar verecek ve firma, bu girişim için 7 milyon dolar harcıyor.
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