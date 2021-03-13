Facebook, İçerik Geliştiricilerinin Daha Çok Kazanması İçin Düğmeye Bastı

Facebook, içerik geliştiricilerin daha fazla para kazanmasını sağlayacak yeni para kazanma yöntemlerini test etmeye başlıyor.

  • Levent Öztürk
Facebook'tan yeni para kazanma yöntemi...

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Facebook, İçerik Geliştiricilerinin Daha Çok Kazanması İçin Düğmeye Bastı

 

 