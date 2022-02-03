Microsoft'ta Kafalar Karışışık: HoloLens'in Geleceği Yılan Hikayesine Döndü

Microsoft'un karma gerçeklik bölümü, HoloLens'in geleceği hakkında kafa karışıklığı yaşıyor gibi görünüyor.

  • Levent Öztürk
HoloLens'in geleceği hakkında sorular artıyor...

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