Microsoft'ta Kafalar Karışışık: HoloLens'in Geleceği Yılan Hikayesine Döndü

Microsoft'un tutarlı bir karma gerçeklik stratejisi oluşturmakta zorlanmasından dolayı HoloLens'inin geleceğinin belirsiz olduğu söyleniyor. Business Insider'ın belirttiğine göre, teknoloji devi geçtiğimiz aylarda HoloLens 3 ile ilgili planlarını rafa kaldırdı.
Business Insider'ın kaynaklarından en az biri, başlığın sonunun geldiğine inanıyor. Ayrıca kaynaklar, Microsoft'un Samsung ile yepyeni bir karma gerçeklik cihazı geliştirmek için bir ekip kurmak adına bir anlaşma imzaladığını ve bunun karma gerçeklik bölümünde bir iç bölünmeye neden olduğunu ifade ediyor.
Microsoft sözcüsü Frank Shaw, HoloLens'in sona erdiğini reddediyor ve bunu "[şirketin] karma gerçeklik ve meta evren gibi ortaya çıkan kategoriler için planlarının kritik bir parçası" olarak nitelendiriyor. "HoloLens'e ve gelecekteki HoloLens gelişimine bağlıyız." Ancak firma, söylentilerdeki Samsung ortaklığı hakkında henüz bir yorum yapmış değil.
Kaynakların konuştuğu karma gerçeklik birimindeki çalışanlar, ekip içindeki farklı bölümlerin hangi alana odaklanacaklarını tartışıyor. Bazıları ekibin kendi donanımı üzerine daha fazla odaklanması gerektiğine inanırken, diğerleri Windows işletim sistemi gibi diğer şirketlerin kullanabileceği meta veri tabanı için bir yazılım platformu geliştirmenin daha iyi olacağını düşünüyor.
Microsoft'un kurumsal müşteriler için ürünler geliştirmeye mi odaklanması gerektiğini yoksa teknoloji devinin tüketiciler için de ürünler geliştirmesi mi gerektiğini tartışanlar da bulunuyor. Ayrıca Microsoft'un karma gerçeklik ekibinin askeri sözleşmeleri yerine getirmesi gerektiğini de savunanlar var.
Microsoft'un 2020 yılında HoloLens ve diğer projeler için cihaz mühendisliğini yönetmek üzere işe aldığı eski Apple yöneticisi Rubén Caballero'nun tüketicilere ve metaverse'e odaklanmak istediği de bildirilen ayrıntılar içerisinde yerini alıyor. Görünüşe göre ekibin odak noktasının ne olması gerektiği konusunda ciddi bir kafa karışıklığı var ve Microsoft, 20 yılı aşkın süredir şirkette olan deneyimli çalışanları da dahil olmak üzere 2021'de Meta'ya 25 karma gerçeklik çalışanını kaybetti.
Yine de Microsoft'un metaverse için büyük planlarının olduğu kesin. Firma, Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın aldığını duyurduğunda, satın almanın metaverse için temel sağlayacağını söylemişti. Microsoft CEO'su Satya Nadella "Oyun, bugün tüm platformlar üzerinde eğlence alanındaki en dinamik ve heyecan verici kategoridir ve metaverse platformlarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır" diyor.
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