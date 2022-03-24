Microsoft'tan Kuantum Bilgisayar Yolunda Bir Dev Adım Daha

Microsoft, kuantum yarışında yeni bir atılım yapıyor. Uygulanabilir ve kullanışlı bir kuantum bilgisayar oluşturmak olan son hedef, özellikle böyle bir makineden beklenen karmaşık iş yükleri göz önüne alındığında, hala uzakta gibi gözükebilir. Ancak bu artan adımların gelecekte büyük sonuçlar yaratacağı kesin.
Microsoft'ın söylediğine göre atılım, şirketin "topolojik kübit" olarak adlandırdığı bir kuantum bitini sürdürme yeteneğiyle ilgili. Araştırmacılar, Majorana sıfır düğümü olarak bilinen olayı keşfettiklerini söylüyor.
Microsoft'tan Dr. Chetan Nayak, "Topolojik süperiletken fazı ve ona eşlik eden Majorana sıfır modlarını üretebileceğimizi keşfettik, bu da ölçeklendirilmiş bir kuantum makinesi oluşturmaya yönelik önemli bir engeli ortadan kaldırıyor" diyor.
Nayak'ın sözleri şöyle devam ediyor: "Çalışmamızın ve yöntemlerin açıklaması, topolojik bir kübitin altında yatan fiziğin sağlam olduğunu gösteriyor - 30 µeV'lik bir topolojik boşluğun gözlemlenmesi bu çalışmada bir ilk ve topolojik kuantum hesaplamanın potansiyel geleceği için zemin hazırlayan bir çalışma. Mühendislik zorlukları devam ederken, bu keşif, ölçeklendirilmiş bir kuantum bilgisayara yaklaşımımız için temel bir yapı taşı olduğunu kanıtlıyor ve Microsoft'u Azure'da dünyanın en zorlu sorunlarından bazılarının çözülmesine yardımcı olacak bir kuantum makinesi sunma yoluna koyuyor."
Tam teknik ayrıntılar oldukça karmaşık ve teknik terimler içeriyor. Daha fazla ayrıntı için blog yazısına göz atabilirsiniz.
Kuantum hesaplama, muazzam potansiyeli nedeniyle Microsoft, Google, IBM, Amazon ve diğer birçok büyük teknoloji şirketinin şu anda en büyük ilgi odaklarından biri. İşlemlerin 0 veya 1 değerine sahip olduğu mevcut ikili hesaplama modelinin aksine, kuantum hesaplama aradaki durumlara izin vermeyi vaat ediyor, yani hem 0 hem de 1 aynı anda mümkün. Bu durum, kuantum bitleri veya kübitler aracılığıyla elde ediliyor
Bu tür makinelerin kesin kullanım durumları halen bir bilinmez olarak karşımızda duruyor. Ancak bu tür muazzam hesaplama gücü, moleküler araştırmalar gibi büyük miktarda veriyi analiz etmek için kesinlikle yararlı olacaktır...
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