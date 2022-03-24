Microsoft'tan Kuantum Bilgisayar Yolunda Bir Dev Adım Daha

Microsoft'yan kuantum bilgisayar yolunda bir büyük adım daha: ABD'li şirket, yeni bir kuantum kübit türü geliştirdiğini duyurdu...

24 Mart 2022 13:09

Levent Öztürk