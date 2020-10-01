Microsoft Office 2010 İçin Yolun Sonu Çok Yakında Geliyor

Microsoft Office 2010, on yaşında olmasına rağmen çalışanlar için harika bir verimlilik ve üretkenlik paketi olabilir. Ancak yazılımın destek süresi dolmak üzere ve bu yüzden paketi kullananların daha yeni bir Office'e geçmesi veya alternatifler araması gerekiyor.
13 Ekim 2020'de destek süresi tamamlandıktan sonra Word, Excel veya PowerPoint belgelerinizi açıp her zamanki gibi düzenlemenizin önünde bir engel elbette olmayacak. Ancak destek süresi dolan yazılımlar için en önemli risk, bu yazılımların güvenlik güncellemeleri almaması. Herhangi bir destek sunulmaması ise özellikle şirketler için canı sıkıcı olabilir. Makro virüsleri Microsoft Office uygulamalarını hedef aldığından, süresi dolmuş bir Office'i kullanmak iyi bir fikir olmayabilir.
Yine de içerisinde VBA (Visual Basic for Applications) kodu bulunan belgeleri açarken dikkatli olmanız çoğu zaman yeterli olabilir. Excel, Word gibi Office programları, VBA kodu içeren belgelerde bir uyarı gösteriyor ve sadece dosyanın kaynağına güveniyorsanız makroları etkinleştirmeniz tavsiye ediliyor. Bu uyarıyı yanlışlıkla kabul etmeniz veya bir başkasının kabul etmesi, dosyada virüs bulunması halinde can sıkıcı olabilir.
Microsoft Office 2010'da destek süresi tamamlandıktan sonra özellikle ciddi bir güvenlik açığı ortaya çıkarsa, Microsoft bir istisna olarak açığı onarabilir. Benzer bir duruma Windows XP'de, 2019'da rastlamıştık. Ancak böyle bir onarımın garantisi bulunmuyor.
Office 2010 kullanıp kullanmadığınızı bilmiyorsanız, bunu bir belge açtığınızda belgenin üstünde beliren kırmızı uyarı çubuğundan anlayabilirsiniz. Sorunu aşmak için riski göze alıp Office 2010'u kullanmaya devam edebilir, üyelik tabanlı Microsoft Office 365'e geçebilir veya ücretsiz Microsoft Office Online'ı kullanabilirsiniz. Elbette Microsoft Office dışında LibreOffice ve OpenOffice gibi iyi alternatifler de var.
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