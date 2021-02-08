Microsoft'tan "Otomatik Şifre Doldurma" Adımı

Microsoft, kendi uygulamalarına ve işletim sistemine ek olarak iOS ve Android şifrelerinizi de hatırlayıp gerektiğinde girecek bir platformlar arası şifre otomatik doldurma özelliği getiriyor.

Microsoft'tan otomatik şifre doldurma

Microsoft, Authenticator uygulaması için, kullanıcı adlarınız ve parolalarınızla oturum açma bilgilerini otomatik olarak doldurma yeteneği sağlayan büyük bir güncelleme yayınlandı. Teknoloji devi, Authenticator uygulaması aracılığıyla iOS ve Android cihazlara da, cihazlar ve platformlar arasında çalışan yeni bir otomatik doldurma özelliği getiriyor.

Bunun anlamı, Edge'de sakladığınız tüm kimlik bilgilerine mobil cihazınızda Microsoft hesabınız altından erişebiliyor olmak. Bunun için tüm yapmanız gereken Authenticator'ın Parolalar sekmesine gitmek ve oturum açmak. Eşitleme yapıldığında, oturum açma bilgilerinizi onlar için kaydettiğiniz sürece, bir uygulamayı açtığınızda veya bir web sitesini ziyaret ettiğinizde şifrenizi otomatik olarak doldurmak önerilecek.

Microsoft ayrıca, parolalarınızı öncelikle Edge'e kaydetmeniz ancak Chrome'da kullanmak istemeniz durumunda Google'ın tarayıcısı için bir otomatik doldurma uzantısı da sunuyor. Bu özellik, Chrome'un yerleşik otomatik doldurma özelliği gibi çalışıyor ve Edge'e gitmek zorunda kalmadan Chrome'daki girişlerinizi düzenleyebiliyor veya silebiliyorsunuz.

Microsoft'un Authenticator güncellemesi, çapraz platform otomatik doldurma yeteneklerinin başlatılmasına ek olarak, uygulamaya Chrome'dan, bazı popüler şifre yöneticilerinden ve CSV dosyalarından şifreleri içe aktarma gücü veriyor.

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