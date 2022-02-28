Microsoft'un PC Game Pass'i Steam'e Eklenebilir!

Microsoft'un PC kullanıcıları için sunduğu Game Pass hizmetinin Steam'e eklenmesi hayal olmanın ötesine geçebilir...

  • Levent Öztürk
Microsoft'un PC Game Pass'i Steam'e Eklenebilir!

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