Microsoft'un PC Game Pass'i Steam'e Eklenebilir!

Uzun yıllardır PC Game Pass'e yalnızca Windows 10 ve 11'de Microsoft Store üzerinden erişilebiliyor. Ancak Steam, oyun satın almak için en popüler mağaza konumunu koruyor ve abonelik hizmetleri daha popüler hale geldikçe, bu eksiklik de giderek daha fazla fark edilebilir oluyor.
Microsoft'un PC Game Pass'i Steam'e eklemeyi planlayıp planlamadığı belirsiz olsa da, Valve yöneticisi Gabe Newell, PC Game Pass'ı Steam'e eklemek için Microsoft'la birlikte çalışmaya istekli gözüküyor. Şu anda bunun nasıl işleyeceği belli değil, ancak her iki tarafın birlikte çalışması ile yeni bir çözüm bulunacağı tahmin edilebilir.
Newell, PC Gamer ile yaptığı röportajda "[PC Game Pass eşdeğerinin] şu anda kendimiz yapmamız gerektiğini düşündüğümüz bir şey olduğunu düşünmüyorum. PC Game Pass Microsoft müşterileri için açıkça popüler bir seçenek ve bunu Steam'de sunmak için onlarla çalışmaktan çok mutlu oluruz" dedi.
Microsoft Ocak 2022 tarihinde Xbox ve PC Game Pass'in 25 milyon aboneyi aştığını duyurmuştu. Hizmetin Steam'e eklenmesi, çok daha fazla müşterinin katılmasına yardımcı olabilir...
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