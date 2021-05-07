Microsoft'tan Şaşırtan Xbox Açıklaması: "Kar Etmiyoruz"

Yeni bir oyun konsolu ilk kez piyasaya sürüldüğünde, belli bir zararla satıldığı bilinen bir gerçek. Ancak donanım revizyonları ve seri üretim arttıkça maliyetler düşer ve konsol eninde sonunda karlı hale gelir. En azından bizim bildiğimiz bu. Ama Microsoft'a göre bir Xbox konsolu, kar ile satılmayı hiçbir zaman başarabilmiş değil.
Xbox iş geliştirme VP'si Lori Wright, Apple ve Epic arasındaki davada üçüncü taraf bir tanık olarak yer aldı. Epic'in avukatı Wes Earnhardt, Wright'a şu soruyu sordu: "Xbox konsollarını satarken Microsoft ne kadar kar ediyor?" Wright'ın cevabı ise, bir Xbox konsolu satışından hiçbir zaman kar elde etmedikleri şeklinde oldu. Yani Microsoft, orijinal Xbox'tan, Xbox 360'tan, Xbox One'dan ve Xbox Series X ve Series S'ten, donanım satışları alanında hiç kar etmemiş durumda.
Oyun konsollarının karlı bir iş alanı olmasının nedeninin, yazılım, hizmet ve aksesuar satışları olduğu biliniyor. Ancak konsol satışlarından da belli bir kar edildiğini ön görmek yanlış olmayacaktır. Microsoft ise, donanım karlılığına hiçbir zaman ulaşamadığını söylüyor. Analist Daniel Ahmad, PS4'ün nihayetinde Sony için karlı hale geldiğini ve Nintendo'nun da Switch'i hızlı bir şekilde karlı olacak şekilde geliştirdiğini söylüyor. Bu yüzden Microsoft'un bu karlılık aşamasına geçememesi ilginç görünüyor.
Microsoft'un bu durumu Xbox Series X ve Series S ile değiştirmesi de pek mümkün görünmüyor. Zira dünya çapında devam eden yonga üretim sıkıntısı, maliyetlere pek de olumlu yansımıyor.
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