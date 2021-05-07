Microsoft'tan Şaşırtan Xbox Açıklaması: "Kar Etmiyoruz"

Piyasadaki konsolların fiyatlarına bakıp Sony ye da Microsoft'un bu cihazlardan büyük paralar kazandıklarını düşünüyorsanız, Microsoft'tan gelen bu açıklama eminiz sizi de çok şaşırtacak.