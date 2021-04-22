Microsoft, Oynaması Ücretsiz Oyunlar İçin Xbox Live Şartını Kaldırdı

Bu yılın daha erken dönemlerinde yeni Xbox Live Gold üyeliklerinin fiyatını arttırmak için kısa süren başarısız bir denemenin ardından Microsoft, kullanıcılarının gönlünü almak için oynaması ücretsiz (free to play) oyunları oynamak için Xbox Live üyeliğinin gerekmeyeceğini açıklamıştı. Şimdi ise bu haber gerçeğe dönüştü ve artık oynaması ücretsiz oyunları çevrimiçi oynamak için Xbox Live Gold veya Xbox Game Pass Ultimate üyeliğine ihtiyaç kalmadı.
Xbox Wire üzerindeki bir yayın ile Microsoft, 50'den fazla oynaması ücretsiz çok oyunculu oyunun artık erişim için üyelik istemediğini açıkladı. Bu oyunların arasında Call of Duty: Warzone, Dauntless, Destiny 2, Killer Instinct, Spellbreak ve Warframe gibi oyunlar da bulunuyor. Değişiklik, dün itibariyle Dünya genelinde tüm bölgelerde aktif olmaya başladı, yani eğer bahsi geçen hizmetlere üye değilseniz de artık bu oyunlara ücretsiz olarak erişebilmeniz gerekiyor.
Ayrıca bu sistem, ücretsiz bir çok oyunculu modu olacağı doğrulanmış olan 343 Industries'in yolda olan Halo Infinite'i de dahil olmak üzere yeni oyunlar için de geçerli olacak.
Xbox One, Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinde artık erişim için üyelik istemeyen oyunların tam listesini hemen aşağıda bulabilirsiniz...
Xbox Live Gerektirmeyen Çevrimiçi Oyunlar
- 3on3 FreeStyle
- Aegis Wing
- APB Reloaded
- Apex Legends
- Armored Warfare
- Battle Ages
- Battle Islands
- Battle Islands: Commanders
- Bless Unleashed
- Brawlhalla
- Call of Duty: Warzone
- Crackdown
- Crackdown 2
- Crimson Alliance
- Crossout
- CRSED: F.O.A.D.
- Darwin Project
- Dauntless
- DC Universe Online
- Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters
- Dead or Alive 6: Core Fighters
- Defiance 2050
- Destiny 2
- Doritos Crash Course
- Dungeon Defenders II
- Enlisted
- Eternal Card Game
- Family Game Night
- Fishing Planet
- Fortnite
- Galaxy Control: Arena
- Gems of War
- Happy Wars
- Harm's Way
- Hawken
- Hyper Scape
- Killer Instinct
- Korgan
- Minion Masters
- Neverwinter
- Outriders (Demo)
- Paladins
- Path of Exile
- Phantasy Star Online 2
- Phantom Dust
- Pinball FX2
- Prominence Poker
- Realm Royale
- Rec Room
- Resident Evil Revelations 2
- ROBLOX
- Rocket League
- Rogue Company
- Skyforge
- SMITE
- Spacelords
- Spellbreak
- Star Trek Online
- Techwars Global Conflict
- TERA
- The Four Kings Casino and Slots
- Too Human
- Trove
- Vigor
- War Thunder
- Warface
- Warframe
- World of Tanks
- World of Warships: Legends
- Yaris
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