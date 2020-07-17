Microsoft'tan Şaşırtıcı Xbox Kararı

Xbox Series X'i duyurmaya hazırlanan Microsoft, önceki nesil bu Xbox'larının üretimini hızlı bir biçimde durduruyor!

Microsoft'tan Şaşırtıcı Xbox Kararı

Microsoft'un en son konsolu Xbox Series X, bu sene tanıtılacak. Yeni konsolun Xbox One'ın yerini almasıyla önceki konsolların zamanla piyasadan kaldırılması ise alıştığımız, olağan bir durum. Ancak görünüşe göre konsolun geri çekilmesi bu sefer, çok daha çabuk olacak.

Microsoft, Neowin'e yaptığı bir açıklamada Xbox One X'in üretimini durdurduğunu, bununla kalmayarak geçen sene çıkan Xbox One S All-Digital Edition'ın da üretimini durdurduğunu söyledi. Xbox One S ise üretilmeye ve satılmaya devam edilecek. One X'in üretiminin durdurulması şaşırtmasa da, yeni sayılan Xbox One S All-Digital Edition'ın geri çekilmesi sürpriz sayılabilir.

Yeni nesil Xbox Series X, önceki nesillere yönelik desteğe büyük önem veriyor. Bu nedenle eski modellerin hızla kaldırılması, daha az kişiyi üzecektir. Eski Xbox oyunlarını oynamak isteyenler, bunu her zaman yeni bir Xbox One Series X'te yapabilecekler.

Xbox Series X'in ağustos'ta tanıtılması bekleniyor.

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