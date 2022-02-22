Microsoft, Skype Meet Now'ı Tarayıcısı Edge'in İçine Entegre Ediyor!

Her ne kadar Redmondlu teknoloji devi son zamanlarda web tarayıcısına birçok kişinin "şişkinlik" olarak gördüğü şeyleri eklemeye devam etse de, Microsoft Edge'e daha fazla özellik gelmeye devam edecek gibi görünüyor. Microsoft Edge, şimdi de bir Skype Meet Now paneli kazanıyor.
Yeni özellik, en son Edge Canary yapısındaki değişikliği fark eden Redditor ve Neowin'in haber ipucu kaynağı u/Leopeva64-2 tarafından fark edildi. Temel olarak Görünüm ayarında Edge'in çok amaçlı çubuğuna bir Skype Meet Now düğmesi ekleyen yeni bir ayar bulunuyor. Çok amaçlı çubukta bu çubuğa tıklamak, doğrudan Microsoft Edge'de bir Skype Meet Now panelini açıyor.
Bu seçenek varsayılan olarak devre dışı bırakılmış olsa da, Microsoft'un son hamlesi, bunun gibi bir özelliğin neden doğrudan tarayıcıya entegre edildiği ve kullanıcıların isteğe bağlı olarak indirebileceği bir uzantı olarak sunulmadığı konusunda bir kez daha tartışmaları başlatacaktır. Hatta Teams'in temelde Skype'ın tüketici sürümüyle rekabet eden kişisel bir sürümü olduğu göz önüne alındığında, yeni seçeneğin Microsoft'un önerilen çevrimiçi iletişim uygulamasının hangisi olduğu hakkında da tartışmalara yol açtığını söyleyebiliriz.
Bu özelliğin kararlı sürüm kanalına ne zaman ulaşacağı veya ulaşıp ulaşmayacağı henüz bilinmiyor...
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