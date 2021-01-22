Microsoft, Son Güncelleme ile Windows 10'u Bir Kez Daha "Bozmayı" Başardı

Microsoft'un başı, Windows 10 güncellemeleri ile yine dertte. Gelen şikayetlere bakılırsa son Windows 10 güncellemesi, bilgisayarların başlamasını engelleyen ciddi sorunlara neden oluyor.