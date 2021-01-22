Microsoft, Son Güncelleme ile Windows 10'u Bir Kez Daha "Bozmayı" Başardı

Microsoft'un neredeyse yayınladığı her Windows 10 güncellemesi, bir şeyleri düzeltirken başka şeyleri bozuyor. Gelen şikayetlere bakılırsa, Windows 10'un en son toplu güncellemeleri de bilgisayarın başlamasını durdurmak da dahil olmak üzere ciddi sorunlara neden oluyor.
Windows 10'un en son sürümleri için yayınlanan KB4598242 ve KB4598229 Ocak yamaları bazı kullanıcılarda kurulumun gizemli bir hata mesajıyla başarısız olduğunu söyleyen, yaygın olarak tekrarlanan bir hataya eden oluyor. Windows Latest'ın haberine göre, buna ek olarak kullanıcıları kurtarma ortamına düşüren daha endişe verici bir önyükleme döngüsü sorunu da gerçekleşebiliyor.
Kullanıcıların Reddit'teki şikayetlerinden biri şu şekilde: "Bilgisayarım bu güncellemeyi yükledikten sonra 'otomatik onarım hazırlanıyor' döngüsüne giriyor (aynı şey birkaç ay önce 20H2'yi uyguladığımda da oldu). Bilgisayarımı sıfırlamadan sorunu çözmek için herhangi bir öneriniz var mı?"
Ayrıca, Microsoft'un kendi answers.com sitesinde de bu konuda çok sayıda gönderi bulunuyor. Bir gönderi şöyle diyor: "Bu sabah, dizüstü bilgisayarımın otomatik onarım modunda çalışmasına uyandım ve otomatik onarımın meydana gelen sorunu çözemeyeceğini söyledi. Bir Geri Yükleme Noktasına gitmeyi görmek için Gelişmiş Seçenekler'e gittim ve en son bu sabah Windows Update öncesi görünüyordu. Ancak, disk bozulması nedeniyle geri yüklenemeyeceğini söylüyor."
İnsanların şikayet ettiği diğer sorunlar, KB4598242 kaldırıldıktan sonra ortadan kaybolan normal işlemci kullanımından daha yüksek (Görev Yöneticisinde herhangi bir uygulama çalışmadan yaklaşık %20 fazla) CPU kullanımı içeriyor.
Bu çeşitli sorunların ne kadar yaygın olduğu konusunda emin olamayız, ancak açık bir şekilde bir sorun yaşayan birçok Windows 10 kullanıcısı olduğu görülüyor. Bu sorunların nedeni de yeni güncelleme gibi görünüyor.
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