Microsoft Surface Duo'yu Unutun. Microsoft'tan 3 Ekranlı Telefon Geliyor

Microsoft, çift ekranlı Surface Duo konseptini geliştiren, üç ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor olabilir.

  • Ercan Uğurlu
Microsoft'tan 3 Ekranlı Telefon Geliyor!

Uzun yıllar boyu konuşulan ve geçtiğimiz sene itibariyle de hayata geçen, örnekleriyle görmeye başladığımız katlanabilir akıllı telefonlar, önümüzdeki dönemde de yoğun olarak gelmeye devam edecek. Bilindiği gibi Microsoft'un da uzunca bir süredir bu yönde çalışmaları mevcut. Hatta Microsoft'un katlanabilir ilk akıllı telefon modeli Surface Duo'nun bu yaz çıkacağına yönelik ciddi iddialar da yer alıyor. Ancak ortaya çıkan yeni bir patent, ABD'li şirketin bu konsepti ileri boyuta taşıyabileceğini gösteriyor.

Windows Latest tarafından ortaya çıkartılan bu patent örneğine göre Microsoft, 3 ekranlı bir telefon tasarımının patentini almış. Temel konseptiyle yine katlanabilir formatta tasarlanan telefon, iç kısımda iki ekran bulunduruyorken, ekranın dışında 3'üncü bir ekrana daha yer verecek.

Böylece telefon kapalıyken, dışarıdaki 3'üncü ekran üzerinden bildirimler görülebilir, genel telefon deneyimi sağlanabilirken, telefon açıldığında ise sağ ve solda yer alan iki farklı ekran üzerinden daha geniş multimedya deneyimi elde edilebiliyor.

Bakalım Microsoft, hakkında uzunca bir süredir dedikodular dolaşan Microsoft Duo'yu piyasaya mı çıkartacak, yoksa o konsepti iptal ederek, bu yeni ürün üzerine mi odaklanacak. Hep beraber bekleyip göreceğiz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Teams'e geçen kazanıyor!

Matebook D Test merkezimizde!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Yeni sınıf İblis Avcısını ücretsiz açma fırsatını kaçırmayın
Pera Müzesi Kütüphane Haftası'nı dijital yayınları ile kutluyor
Xiaomi, 2019 yılını 29 milyar dolar gelirle tamamladı
Türkiye "otizme mavi ışık yak"tı, evdeyken hayata iyilik kattı!
Günün En çok Okunanları
Zoom'da Yeni Skandal: Şifreleme Anahtarları Çin'e mi Gönderiliyor?
Evde ekmek yaptığınız gibi maya da yapabilirsiniz! İşte evde maya tarifi!
Covid-19 Gündelik Tercihlerimizi Ne Kadar Değiştirdi?
TP-Link, Canlı Destek Hattı'ndan Destek Vermeye Başladı
HUAWEI Video Hizmeti 50 Bin Yeni Videoyla Yenilendi

 

 