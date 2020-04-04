Microsoft Surface Duo'yu Unutun. Microsoft'tan 3 Ekranlı Telefon Geliyor

Uzun yıllar boyu konuşulan ve geçtiğimiz sene itibariyle de hayata geçen, örnekleriyle görmeye başladığımız katlanabilir akıllı telefonlar, önümüzdeki dönemde de yoğun olarak gelmeye devam edecek. Bilindiği gibi Microsoft'un da uzunca bir süredir bu yönde çalışmaları mevcut. Hatta Microsoft'un katlanabilir ilk akıllı telefon modeli Surface Duo'nun bu yaz çıkacağına yönelik ciddi iddialar da yer alıyor. Ancak ortaya çıkan yeni bir patent, ABD'li şirketin bu konsepti ileri boyuta taşıyabileceğini gösteriyor.
Windows Latest tarafından ortaya çıkartılan bu patent örneğine göre Microsoft, 3 ekranlı bir telefon tasarımının patentini almış. Temel konseptiyle yine katlanabilir formatta tasarlanan telefon, iç kısımda iki ekran bulunduruyorken, ekranın dışında 3'üncü bir ekrana daha yer verecek.
Böylece telefon kapalıyken, dışarıdaki 3'üncü ekran üzerinden bildirimler görülebilir, genel telefon deneyimi sağlanabilirken, telefon açıldığında ise sağ ve solda yer alan iki farklı ekran üzerinden daha geniş multimedya deneyimi elde edilebiliyor.
Bakalım Microsoft, hakkında uzunca bir süredir dedikodular dolaşan Microsoft Duo'yu piyasaya mı çıkartacak, yoksa o konsepti iptal ederek, bu yeni ürün üzerine mi odaklanacak. Hep beraber bekleyip göreceğiz.
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