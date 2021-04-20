Microsoft Surface Laptop 4 Duvar Kağıtları Yayınlandı; İndirin...

Microsoft bu hafta Intel'in yeni 11'inci nesil işlemcileri ve AMD'nin Ryzen 4000 Surface Edition işlemci serisini kullanan Surface Laptop 4'ü duyurdu. Farklı renklerle tanıtılan Surface Laptop 4, 13 inç ve 15 inç varyantları ve farklı konfigürasyonlarla piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Fiyatı 999 dolardan başlayacak olan Surface Laptop 4 için duvar kağıtları da yayınlandı.
1920x1080 piksel çözünürlüğünde yatay düzlemde ve 1080x1920 piksel portre şeklinde hazırlanan duvar kağıtlarını indirerek bilgisayar masaüstü arka planınızı veya telefonunuzu renklendirebilirsiniz.
Surface Laptop 4 için yayınlanan duvar kağıtlarını hemen aşağıdaki galerimizde görebilir ve indirebilirsiniz.
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