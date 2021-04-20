Microsoft Surface Laptop 4 Duvar Kağıtları Yayınlandı; İndirin...

Microsoft, yeni Surface Laptop 4 dizüstü bilgisayarını tanıttı ve hemen akabinde de duvar kağıtları paylaşıldı. Siz de Surface Laptop 4 duvar kağıtlarını buradan indirebilirsiniz...