Microsoft'tan, Tarayıcısı Edge'e "6 Hafta" Seçeneği Geliyor!

Her dört haftada bir yeni bir tarayıcı sürümünü test etmek, dağıtmak ve bakımını yapmak firmalar için zor olabilir, bu nedenle Microsoft yakında Microsoft Edge için bir "Genişletilmiş Kararlı sürüm döngüsü" seçeneği sunacak.
Microsoft Mart ayında, tıpkı Google'ın Chrome'da yaptığı gibi 6 haftalık bir güncelleme döngüsünden 4 haftalık bir sürüm döngüsüne geçeceğini duyurmuştu. Microsoft'un en son tarayıcı yeniliklerini test edebilmek, normal kullanıcılar için heyecan verici olabilir, ancak işletmeler bu hızlı sürüm döngüsünün ekstra karmaşıklık getirdiğini söylüyor.
Artık firmalar, Microsoft Edge 94 ile varsayılan olarak ayarlanan 4 haftalık sürüm döngüsü yerine 8 haftalık "Genişletilmiş kararlı sürüm döngüsünü" seçebilecek. Microsoft'un yeni "Genişletilmiş kararlı sürüm döngüsü" seçeneği, şirketin tarayıcısının 94 sürümünün yayınlanmasıyla birlikte Eylül ayından itibaren tüm Edge kullanıcıları için geçerli olacak.
Bir firma yeni sürüm döngüsüne katıldığında, Microsoft Edge Stable, tarayıcının çift sayılı sürümleriyle uyumlu toplu özellik güncellemelerini alacaktır. Tek sayılı sürümlere eklenen yeni özellikler, daha sonra sunulacak.
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