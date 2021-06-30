Bilgisayar Özelliklerine Nasıl Bakılır? İşte Bunu Yapacak En İyi Araçlar!

Bilgisayarınızın içinde hangi donanımlar var? İşlemcinizin markası ve modeli ne, anakartınız hangi özelliklere sahip? Kısacası bilgisayar özelliklerine nasıl bakabilirsiniz? İşte bu işin uzmanı araçlar...

Bilgisayar Özelliklerine Nasıl Bakılır?

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