Microsoft'un Telefonunuz'a Yeni Özellikler Ekleniyor

Microsoft'un Telefonunuz uygulaması, yakında telefondaki kişi listenizi Windows 10'dan görmenizi sağlayacak. Uygulamada başka yenilikler de yolda gibi görünüyor...

Telefonunuz Uygulaması Kişilerinizi Gösterebilecek
Menü tasarımı yenilenen Telefonunuz uygulamasıEkran görüntüsü: ALumia

Microsoft, bilgisayarınızdan telefonunuza ulaşmanızı sağlayan Telefonunuz (orijinal adıyla Your Phone) uygulamasında geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Yakında geleceğine inanılan bir yenilik, telefondaki tüm kişileri PC'deki Telefonunuz uygulaması üzerinde görmenize izin verecek.

@ALumia'nın tweet'ine göre Telefonunuz uygulamasının ayarlar menüsü, daha organize görünecek şekilde yeniden tasarlandı. Bu kapsamda Genel, Cihazlarım, İşlevler, Kişiselleştirme, Yardım ve Geri Bildirim, Hakkında bölümlerinin tek sayfada gösterilmek yerine, kendi sayfalarına ayrıldığı anlaşılıyor. Cihazlarım bölümü ilgi çekici çünkü uygulama, bu sayede birden fazla telefonu yönetmeye izin verecek gibi görünüyor.

Uygulamanın sol dikey çubuğuna eklenen kişi simgesi ise telefondaki kişilere Windows 10'dan erişmenin mümkün olabileceğini gösteriyor.

Bu işlevler muhtemelen geliştirme aşamasında olduğundan hazır hale gelmesi biraz zaman alabilir.

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