Microsoft, Twitter'da "Windows 1'i Tanıttı"
Microsoft, neden olduğu bilinmese de, Windows 1'i Twitter'daki Windows hesabında tekrar "tanıttıı"!
Şu sıralar biraz nostalji arıyosanız, Microsoft tam istediğiniz şeyi önünüze getirmiş olabilir. Firmanın Twitter'daki Windows hesabı, Windows'un geçmişine doğru giden bir video paylaştı. Firma, hesabın Windows logosunu da Windows 1.0'ın logosuyla değiştirdi.
Introducing the all-new Windows 1.0, with MS-Dos Executive, Clock, and more!! ?? ?? pic.twitter.com/guU4QxwsGG— Windows (@Windows) July 1, 2019
Windows 10'dan başlayıp ilk Windows'a kadarki logoları gösteren video, bir Windows 1 tanıtımı yapılıyormuş gibi, şu metinle paylaşıldı:
"Yepyeni Windows 1.0, MS-DOS Executive, Clock ve fazlasıyla karşınızda!"
Microsoft'un bu videoyu neden hazırladığı bilinmiyor. Video, şirket içerisinde eğlence amaçlı hazırlanmış olabilir veya 1 Nisan'dan kalan bir şaka olabilir (firma, yanlış anlaşılabildiği için 1 Nisan şakası yapmaktan vazgeçmişti). Windows 1.0'ın yayınlandığı 1985'te geçen Stranger Things'in yeni sezonunun da videoyla bir ilişkisi olabilir.
Videonun amacı şimdilik bilinmese de, hafızanızda biraz geçmişe gidip, eğlenmenizde hiçbir sakınca yok.
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
Win 10 düzgün olsunda bi sonra yapsınlar
And, can you believe it? REVERSI! Bu sözleri hiç unutmayacağım Steve. xD