Microsoft, Twitter'da "Windows 1'i Tanıttı"

Microsoft, neden olduğu bilinmese de, Windows 1'i Twitter'daki Windows hesabında tekrar "tanıttıı"!

Microsoft, Twitter'da "Windows 1'i Tanıttı"

Şu sıralar biraz nostalji arıyosanız, Microsoft tam istediğiniz şeyi önünüze getirmiş olabilir. Firmanın Twitter'daki Windows hesabı, Windows'un geçmişine doğru giden bir video paylaştı. Firma, hesabın Windows logosunu da Windows 1.0'ın logosuyla değiştirdi.

Windows 10'dan başlayıp ilk Windows'a kadarki logoları gösteren video, bir Windows 1 tanıtımı yapılıyormuş gibi, şu metinle paylaşıldı:

"Yepyeni Windows 1.0, MS-DOS Executive, Clock ve fazlasıyla karşınızda!"

Microsoft'un bu videoyu neden hazırladığı bilinmiyor. Video, şirket içerisinde eğlence amaçlı hazırlanmış olabilir veya 1 Nisan'dan kalan bir şaka olabilir (firma, yanlış anlaşılabildiği için 1 Nisan şakası yapmaktan vazgeçmişti). Windows 1.0'ın yayınlandığı 1985'te geçen Stranger Things'in yeni sezonunun da videoyla bir ilişkisi olabilir.

Videonun amacı şimdilik bilinmese de, hafızanızda biraz geçmişe gidip, eğlenmenizde hiçbir sakınca yok.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Win 10 düzgün olsunda bi sonra yapsınlar

And, can you believe it? REVERSI! Bu sözleri hiç unutmayacağım Steve. xD

Sen de yorum yaz

 

Siz istediniz, biz test ettik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Lenovo ve Ducati'den teknolojik iş birliği
Artırılmış gerçeklik iş dünyasının hizmetinde!
Keanu Reeves, Bill and Ted 3 İçin İmaj Değiştirdi
Huawei'de Android Bilmecesi Sürüyor!
NVIDIA, RTX Super Ekran Kartlarını Duyurdu!

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost