Microsoft ve Apple, Corona Nedeniyle Mağazalarını Kapattı

Microsoft ve Apple, dünyayı sarmaya devam eden Corona virüsü salgını nedeniyle satış mağazalarını geçici olarak kapattıklarını duyurdular.
Microsoft, yaptığı açıklamada "Tüm Microsoft Store'lar, COVID-19 sağlık sorunları nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar kapanmıştır" dedi ve "ailelerin, uzaktan çalışanların ve işletmelerin şu anda baskı altında olduğunu biliyoruz ve microsoft.com adresinden size çevrimiçi hizmet vermek için buradayız" diye ekledi.
Yazılım devi, mağazalarının ne zaman tekrar açılacağıyla ilgili bir tarih vermedi. Microsoft, virüsün Seattle'da yayılmaya başlamasıyla birlikte çalışanlarını eve gönderen ilk firmalardan biriydi.
Geçen hafta Çin'deki mağazalarını 27 Mart'a kadar kapattığını duyuran Apple ise web sitesinde yaptığı yeni bir duyuru ile "Perakende mağazalarımız, bir sonraki duyuruya kadar kapalıdır" dedi.
Apple'ın sıkça sorulan sorular sayfasında mağazaların 27 Mart'ta açılacağı belirtiliyor, ancak bu sayfanın güncellenmesi unutulmuş olabilir. Firma neredeyse tüm mağazalarını kapattığından, ürün iade süresini mağazalar açıldıktan itibaren 14 gün sürecek şekilde uzattı.
Apple'ın da çalışanlarının bir kısmını COVID-19'dan korumak için evden çalışmaya yönlendirdiğini, ofise gelmek zorunda olanlar için yeni sağlık kontrolleri sunduğunu hatırlatalım.
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