Microsoft, Windows 10 Çalıştıran Bilgisayarların Sayısını Açıkladı

Microsoft, şu anda Windows 10 çalıştıran 1.3 milyardan fazla aylık aktif cihaz olduğunu açıkladı. Yeni dönüm noktası, Microsoft'un nihayet Windows 10 çalıştıran bir milyar cihaza sahip olma hedefine ulaştığını duyurmasından bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra geldi.
Bu hızlı büyüme, geçen yıl dünyayı sarsan COVID-19 salgını ışığında artan PC talebine bağlanabilir. Microsoft, geçtiğimiz çeyrek gelir raporunda Windows OEM gelirinde yüzde 10'luk bir artış bildirdi, bu da iş ortaklarının daha fazla bilgisayar sattığı anlamına geliyor. Benzer şekilde Surface geliri de şirketin raporuna göre yüzde 12 artmış durumda.
Windows 10'un benimsenmesindeki bir başka potansiyel itici faktör, Windows 7'nin artık ucuz olmayan genişletilmiş güvenlik güncellemeleri için ödeme yapan kurumsal müşteriler dışında desteklenmiyor olması.
Microsoft, 2015 yılında, üç yıl içerisinde, 2018 yılında 1 milyar aktif cihaza ulaşmayı hedeflediğini açıklamıştı.
Şirket ayrıca, Teams'in günlük 145 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğunu ve Office 365'in de 300 milyon ücretli üyeye sahip olduğunu duyurdu.
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