Microsoft'un Windows 10 Cloud PC'si Önce Göründü, Sonra Kayboldu

Windows 10'un PC-as-a-Service olarak adlandırabileceğimiz bulutta sanal bilgisayar hizmetinin bu yaz hizmete girmesi bekliyor

Windows 10 Cloud PC geldi; gitti...

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

İnceleme: Huawei Watch Fit Elegant

Migros'tan dünyada bir ilk: Robot Taro

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV, akıllı telefon ve akıllı saat fırsatı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi alma
A101 29 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve yazıcı
BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV ve Heifer dikey süpürge sürprizi

Günün En çok Okunanları
Bitcoin'e Elon Musk darbesi: Tesla Bitcoin ile Ödeme Almayı Durdurdu
NVIDIA RTX 3050 ve RTX 3050 Ti Tanıtıldı; İşte Özellikleri...
TP-Link, iF Tasarım Ödülleri 2021 Kazananı Oldu
Intel'in 11. Nesil Yeni Core H-İşlemcisi, AMD'yi Geride Bırakıyor!
Call of Duty Mobile 3. Sezonuyla İlgili Bilinmesi Gereken 10 Şey

 

 