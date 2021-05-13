Microsoft'un Windows 10 Cloud PC'si Önce Göründü, Sonra Kayboldu

Microsoft'un internet üzerinden sanal Windows 10 bilgisayar hizmeti verme planları açıklandığından beri birçok kullanıcı bunun nasıl bir servis olacağını merak ediyor ve bilgi edinmeye çalışıyor. Ancak firma şimdiye kadar bu konudaki sessizliğini korudu. Şimdiyse Windows Latest'ın haberine göre, kısa bir süre için de olsa, Microsoft'un web sitesinde Cloud PC destek sayfası görüldü. Her ne kadar sayfa yayından kalmış olsa da, bu gelişme servisin bu yaz hizmete gireceği konusundaki dedikoduları artırdı.
Temelde, Microsoft'un Bulut PC'si, kullanıcıların Windows 10 masaüstü ve Office 365 yazılımına, kendi cihazlarını sadece bir terminal olarak kullanarak uzaktan erişmelerine olanak tanıyacak. Hizmet, müşterilerden kullanıcı başına sabit bir ücret alınacağı için kaynak tüketimine dayalı ücretlendirilen Windows Sanal Masaüstü'nden farklı olacak. Şubat ayında, Microsoft'un her biri farklı bir performans ve depolama kapasitesi düzeyi sunan, müşterilerinin aralarından seçim yapabileceği birkaç farklı "hizmet planı" sunacağı ortaya çıkmıştı. Bu tür bir hizmet özellikle kurumların teknoloji maliyetini çok büyük ölçüde düşürecek gibi görünüyor.
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