Microsoft, Windows 10'a Gelecek Yeni Özellikleri Açıkladı

Windows 10'a yakında bir animasyonlu GIF arama işlevinin ve fazlasının geleceği açıklandı!

Windows 10'a GIF Arama ve Yeni İşlevler Geliyor

Microsoft'un baş program müdürü Brandon LeBlanc'ın yeni blog yazısına göre Windows 10, yakında bütünleşik GIF arama işlevlerine kavuşacak. Bunun yanında sesli yazma işlevlerinde geliştirmeler yapılacak.

Emojileri görmek için kullanılan Win + . klavye kısayolu ile erişilebilecek olan GIF arama işlevi, GIF veritabanı Tenor tarafından desteklenecek ve trendlere göre güncellenecek. Böylece mesaj yazarken hislerinizi gülme, ağlama gibi eğlenceli animasyonlarla karşı tarafa ifade edebileceksiniz.

Yeni ses tanıma işlevi ise dokunmatik klavyelerle çalışacak biçimde iyileştirilmiş. Noktalama işaretlerini otomatik olarak koyabilen işlev, sesle yazmayı daha hızlı bir hale getiriyor. Sesli yazma işlevine sanal klavyedeki bir düğme sayesinde hızla ulaşılabiliyor.

İşlevlerin ne zaman beta testini tamamlayacağı henüz belli değil ancak şimdiden denemek isteyenler, Windows Insider programına kaydolabilirler.

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