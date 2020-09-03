17 Yaşındaki "Hacker'dan" Sonra, 16 Yaşında Bir "Hacker" Daha

Temmuz ayında ünlü isimlerin hesaplarının ele geçmesiyle sonuçlanan hack olayında 16 yaşında bir gencin daha rolünün olabileceği ortaya çıktı!

Twitter Hack'inde Bir Başka Gencin Daha Rolü Olabi

Yeni bir rapor, Massachusetts'te yaşayan 16 yaşında bir gencin, Twitter'ın yaşadığı hack fiyaskosunda "eşit veya daha önemli bir rol oynadığını" söyledi.

New York Times'ın salı günü yayınladığı rapora göre federal ajanlar tarafından yürütülen inceleme, dört kişi üzerinde yoğunlaşıyor. Rapora göre FBI, salı günü bahsi geçen genç için bir arama emri çıkardı.

15 Temmuz'da yaşanan hack olayında eski ABD başkanı Barrack Obama, Tesla'nın patronu Elon Musk, ünlü isim Kim Kardashian, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates gibi tanınmış bazı isimlerin Twitter hesapları saldırganların kontrolüne geçmişti. Bu hesaplardan gönderilen tweet'ler, kullanıcılardan kendilerine Bitcoin ödemelerini yapmalarını istemiş, bu ödemeleri iki katı olarak geri ödeyeceğini iddia etmişti. ABD Adalet Bakanlığı'na göre sahtekarların Bitcoin hesabı, 100.000 dolardan fazla para topladı.

Twitter'ın açıklamasına göre hack olayı, çalışanlarının olta saldırısına maruz kalmasıyla gerçekleşti. Temmuz ayında Floridalı 17 yaşındaki Graham Ivan Clark'ın saldırının arkasındaki "beyin" olduğu iddia edilmişti. Şimdi ise yetkililer, bir başka gencin peşindeler. Arama emrinden önce 16 yaşındaki gençle konuşan Bloomberg'e göre genç, saldırıyla ilgisi bulunmadığını söylüyor. New York Times ve Bloomberg, şüphelinin ismini yaşı küçük olduğundan dolayı ve henüz suçlanmadığı için açıklamadı.

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