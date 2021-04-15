Microsoft, Windows 10'a Yeni Bir Panel Daha Ekliyor

Microsoft, Windows 10'da yaptığı değişikliler konusunda dur durak tanımıyor. Şimdi de, şirketin erken erişim programının üyelerine sunulan Windows 10 ön izleme yapısı 21354, mevcut Yönetim Araçları menüsünü kaldırıyor ve yerine genişletilmiş bir kapsama sahip yeni bir Windows Araçları paneli getiriyor.
Yeni menü, daha önce Başlat Menüsünde bulunan yaklaşık 40 uygulama kısayolunu barındırıyor. Bu uygulamalar arasında PowerShell, Komut İstemi, Kayıt Defteri Düzenleyicisi, Disk Temizleme ve yalnızca ileri düzey kullanıcıların tam olarak kullanabileceği diğer yardımcı programlar bulunuyor.
Değişikliğin tüm Windows 10 kullanıcıları için tam olarak ne zaman yürürlüğe gireceği belirsiz, ancak testlerde herhangi bir aksaklık olmaması koşuluyla, Windows Araçları menüsü muhtemelen önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak gibi görünüyor.
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