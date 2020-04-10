TCL, Yeni Akıllı Ev Cihazlarını Tanıttı

TCL Communication, ultra hızlı 5G CPE ve gerçek kablosuz kulaklık gibi markanın ilk defa ürettiği dört tane yeni akıllı cihazı duyurdu. İşte tanıtılan yeni ürünlerin hepsi!