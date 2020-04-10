TCL, Yeni Akıllı Ev Cihazlarını Tanıttı

TCL Communication, ultra hızlı 5G CPE ve gerçek kablosuz kulaklık gibi markanın ilk defa ürettiği dört tane yeni akıllı cihazı duyurdu. Bağlantılı bir yaşam için akıllı cihazlara ve yeni nesil 5G ürünlerine yönelik talebin artmasıyla, TCL Communication da yeni ürünleriyle herkesin kolaylıkla erişebileceği, uygun maliyetli ve yüksek kaliteli cihazlar sunuyor.
TCL Communication Küresel Satış ve Pazarlama Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Aaron Zhang, konuyla ilgili şunları söyledi: "Dünyada tamamen entegre bir ekosisteme sahip sayılı şirketlerden biri olduğumuz için çok mutluyuz ve müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu ürünlerle yelpazemizi genişletmeye devam ediyoruz. TCL markası altında 5G ve bağlantılı cihazların yanı sıra önümüzdeki yıllarda da ev ve aile yaşantısıyla uyumlu olacak cihazlarla ekosistemimizi genişleteceğiz."
TCL LINKHUB 5G CPE: Akıllı evler için ultra hızlı 5G yönlendirici
TCL LINKHUB 5G CPE, evde ve iş yerinde yeni nesil ağ hızına ulaşılmasını sağlayan hafif ve portatif bir yönlendirici olarak tasarlandı. Cihaz, Kapsama alanını gözle görülür derecede yükselterek, yüksek hızlı stabil bağlantı sunarak ve aynı anda 1.000'e kadar bağlantıyı destekleyerek evler, küçük kurumlar, canlı etkinlikler ve çok daha fazlası için uygun hale getiren 4X4 MU-MIMO teknolojisine sahip akıllı ve çift bantlı Wi-Fi'ı destekliyor.
Qualcomm Snapdragon X55 çipsetiye donatılan LINKHUB 5G CPE, 2.8Gbps'ye kadar 5G bağlantısını ve 3.6Gbps'ye kadar hız sunmak için en yeni Wi-Fi 6 teknolojisini destekliyor. 3.6 Gbps, 1Gbps HD filmin 3 saniyede inmesini sağlıyor ve 4G LTE'nin yaklaşık 10 katı hız sunmaya yeten bant genişliği anlamına geliyor. LINKHUB 5G CPE, aynı zamanda birden çok katlı evlerde ve büyük alanlarda hiçbir yerde kopmayan ultra hızlı Wi-Fi bağlantısını ulaştırmak için mesh yönlendirici sisteminin kolay bir şekilde bağlanmasını sağlayan Easy Mesh özelliğiyle birlikte geliyor. Aynı zamanda hem Bluetooh hem de ZigBee'yi destekleyerek kurulumların kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.
TCL LINKHIB 5G CPE Avrupa, Amerika, Çin, Asya ve Pasifik, Orta Doğu ve Afrika'da 2020'nin üçüncü çeyreğinden başlayarak erişilebilir olacak.
Ses kalitesinden ödün vermeyen kablosuz kulaklık
Tamamen kablosuz ve çok yönlü bir kullanım sunan SOCL500TWS ve ACTV500TWS kablosuz kulaklıklar, kullanıcıların ses özgürlüğünü yeni bir seviyeye taşıyor. SOCL500TWS, premium ve temiz ses kalitesini zengin bas ile sunmak için 5.8mm hoparlör sürücüsüyle, ACTV500TWS de 6mm hoparlör sürücüsüyle birlikte geliyor.
Aynı zamanda yalnızca kulak kanalına göre üretilen ve uzun süre kullanıldığında rahatsızlık veren piyasadaki diğer cihazların aksine, SOCL500TWS ve ACTV500TWS iç kulaktan destek alacak şekilde kullanıcıların rahatlığı düşünülerek oluşturulan tasarımıyla dikkat çekiyor. ACTV500TWS ayrıca içindeki Comply Foam Tips™ ile kulağın rahat etmesi için özel bir yapıya da sahip. SOCL500TWS'de suya dayanıklı kasası ve mikrofon ızgarasıyla IPX4 derecesi, ACTV500TWS'de ise suya tamamen dayanıklı yapısı sayesinde IPX7 derecesi bulunuyor.
SOCL500TWS, 6,5 saat kesintisiz oynatma ve kılıftan da 19,5 saatlik ek şarjla 26 saate varan oynatma süresi sunuyor. ACTV500TWS ise 6,5 saat kesintisiz oynatma ve kılıftan 26,5 saat ek şarj süresiyle 33 saate varan oynatma süresi sunuyor. ACTV500TWS'de 15 dakikalık şarjla 1 saatlik oynatma süresi sunan hızlı şarj imkanı gibi kablosuz şarj özelliği bulunuyor.
SOCL500TWS Hayalet Siyahı, ACTV500TWS ise Bakır Tozu rengiyle üretiliyor. Her iki kulaklık da sırasıyla 99 ve 129 Euro satış fiyatıyla 2020'nin ikinci çeyreğinde satışa çıkacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın