Microsoft, Windows 11'in "Açık Kapısını" Resmileştirdi; Ama...

Microsoft, desteklemeyen bilgisayarların TPM'i atlamasına izin veren kayıt defteri değişikliğini resmi olarak kabul etti. Ama bunu yapmanızın hiç de iyi olmayacağını açıkça belirtmeyi de ihmal etmedi...

Windows 11 "açık kapısı" resmileşti

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