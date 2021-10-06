Microsoft, Windows 11'in "Açık Kapısını" Resmileştirdi; Ama...

Windows 11 dün itibarı ile dağıtılmaya başlandı ve kullanıcıların yeni işletim sistemine yükseltme yapabilmelerinin birkaç yolu var. Bunlar, Ayarlar bölümünden güncelleme yapmak veya ISO görüntüsünü indirerek sıfırdan bir Windows 11 kurulumu yapmak. Microsoft hala yalnızca resmi olarak desteklenen sistemlerde Windows 11'e yükseltme yapılmasını tavsiye ediyor, ancak yine de desteklenmeyen bilgisayarlarda kullanıcıların yükseltme yapabilmeleri için bir yöntem sağladı.
Bu yükseltmeyi yapmak için CPU'ların TPM kontrolünü, kayıt defterinde birkaç değişiklik yaparak atlamak gerekiyor. Aslında bu yöntem, daha önce bir GitHub kullanıcısının Universal MediaCreationTool (MCT) programını hazırlarken kullandığı yöntemle aynı.
Microsoft bu imkanı sunmakla beraber, desteklenmeyen bilgisayarların güvenlik güncellemeleri dahil hiçbir şekilde güncelleme alamayacağını bir kez daha hatırlattı. Bu tür kullanıcıların ilk olarak bir sorumluluk reddi beyanını kabul etmelerini zorunlu tutuluyor. Ayrıca kayıt defterinde yapılacak değişikliklerin riskli olabileceğini de açıkça belirtiyor.
Hemen yukarıdaki ekran görüntüsünde yapılması gerekenleri ve yapılan uyarıları görebilirsiniz...
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