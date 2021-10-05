Windows 11 Yayınlandı; Bilinen 3 Önemli Sorunu Açıklandı!

Microsoft bugün, Windows 11'in ilk sürümünü uyumlu bilgisayarlara sunmaya başladı. İşletim sistemi, ilk aşamada yalnızca desteklenen donanımı çalıştıran belirli bir grup yeni cihaza sunuluyor ve sonunda daha fazla cihaza sunulmasını sağlamak için kademeli bir şekilde dağıtılıyor.
Windows 11 çok sayıda yeni özellik ve iyileştirme getirirken, bazı sorunlara da sahip. Microsoft'un sitesinde, Windows 11 yüklerken karşılaşılabilecek "bilinen" üç sorun açıklandı:
- Oracle VirtualBox ile Windows 11 yükleme sorunu nedeni ile sanal makineler açılamayabilir ve hata mesajı görüntülenebilir.
- Intel'in ağ yazılımları ile olan bir sorundan dolayı internet hızları etkilenebilir ve normalden daha yavaş seyredebilir.
- Coc Coc tarayıcısı Windows 11 ile uyum sorunları yaşıyor. Tarayıcı Windows 11 altında hiç açılmayabilir.
Microsoft henüz Oracle VirtualBox ve Coc Coc tarayıcısı ile ilgili bir çözüm geliştirmedi, ancak VirtualBox sorunun çözmek için bazı önerilerde bulundu. Kurumsal olarak, bu yazılımları kullananlara Windows 11 güncellemesi şu an için yapılmıyor.
Windows 11 kademeli olarak dağıtılacak. Tüm kullanıcılara ulaşmasının 2022'nin ortalarına kadar süreceği düşünülüyor. Kullanıcılar elbette başka yöntemler kullanarak Windows 11'i önceden sistemlerine kurmayı seçebilirler, ancak yine de bu tür bug'lar (ve yeni çıkacaklar) düzeltilene kadar bir süre beklemek ve daha sonra otomatik güncelleme ile işletim sistemini yükseltmek daha doğru bir strateji olarak karşımızda duruyor.
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