Microsoft, Windows 11'in Dağıtımı İçin Gaza Basmaya Karar Verdi!

Microsoft'tan, bir an önce Windows 11 trenine binmek isteyenler için oldukça olumlu haberler geldi. Firma bir blog gönderisinde dağıtım sürecinde görülen ilgiden memnun oldukları için Microsoft'un dünden itibaren Windows 11'in dağıtımını hızlandıracağını belirtti. Açıklama, şu şekildeydi: "Bugün, bugüne kadar gördüğümüz olumlu güncelleme deneyimine ve kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak, Windows 11 yükseltmesi sunumunu hızını önceden tahmin ettiğimizden daha hızlı bir şekilde ilerletiyoruz ve artık Windows 11 yükseltmesini uygun Windows 10 cihazlarında daha geniş bir şekilde kullanılabilir hale getiriyoruz."
"Uygun Windows 10 cihazları" ile Microsoft, Windows 10 2004 (Mayıs 2020 güncellemesi) veya daha yeni bir sürümünü çalıştıran ve 14 Eylül 2021 güvenlik güncellemesini yapmış makinelerden söz ediyor. Firma son açıklamasında bunu açıkça belirtmese de güncelleme yalnızca Microsoft'un işlemci gereksinimi kriterlerini ve diğer minimum sistem özellikleri gereksinimlerini karşılayan cihazlarda kullanılabiliyor.
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