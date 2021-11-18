Microsoft, Windows 11'in Dağıtımı İçin Gaza Basmaya Karar Verdi!

Windows 11'in pozitif tepkiler alması ve gördüğü ilginin büyüklüğü, Microsoft'u yeni işletim sisteminin dağıtımını hızlandırmaya itti!

Windows 11 dağıtımı hızlanıyor

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