Microsoft, Windows 11'e "Önerilen Eylemler" İsimli Yeni Bir Özellik Ekliyor

Microsoft, Windows 11'e makine öğreniminden yararlanacak yeni bir özellik daha ekliyor. Önerilen Eylemler ismi verilen bu özellik, bir dönemin "ya seversin - ya nefret edersin" dedirten Clippy'yi akla getiriyor.

22 Mart 2022 14:46

Levent Öztürk