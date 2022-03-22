Microsoft, Windows 11'e "Önerilen Eylemler" İsimli Yeni Bir Özellik Ekliyor

Sızan yeni bir Windows 11 özelliği, sadece Microsoft'un gelecekte işletim sistemi için ne gibi sürprizler hazırladığına dair bir fikir vermekle kalmıyor, aynı zamanda bir sonraki büyük güncellemenin Sun Valley 2 olarak adlandırılacağını da doğruluyor.
WinCentral'ın belirttiği üzere, Microsoft'un herkese açık bir geri bildirim sayfasında SV2'den bahsediliyor ve bunun yalnızca dahili bir kod adı olarak kullanılmadığı dikkat çekiyor. Bu da, Microsoft'un yeni güncelleme hakkında halka açık konuşurken Sun Valley 2 adını kullanacağını doğruluyor.
Ancak daha da ilgi çekici olan kısım, Windows 11'in "Önerilen eylemler" isimli yeni bir özellik peşinde olduğu anlaşılıyor. Bu, işletim sistemi için şimdiye kadarki en büyük değişikliklerden biri olabilir.
"Önerilen eylemler" özelliği, Windows 11'in bilgisayarı nasıl kullandığınıza bağlı olarak bir sonraki adımda ne yapmak istediğinizi tahmin edecek gibi görünüyor. Yani, örneğin bir tarihi vurgularsanız, seçtiğiniz gün için takviminizde bir etkinlik yapmanızı öneren bir istem görüntülenebilir.
Şu anda birkaç ekran görüntüsü dışında inceleyecek pek bir şey yok, ancak WinCentral'ın önerdiği üzere Microsoft, bilgisayarınızı nasıl kullandığınızı daha iyi anlamak için makine öğrenimini kullanabilir ve ardından ilgili önerilen eylemleri sunabilir.
Bu özellik, iyi uygulandığı takdirde oldukça faydalı olma potansiyeline sahip ve bilgisayarlarımızda kullandığımız en yaygın görevlerden bazılarını hızlandırabilir. Önerilen bu eylemlerin ne sıklıkta göründüğüne bağlı olarak, Microsoft'un Windows'a sunduğu en dikkat çekici değişikliklerden biri de bu olabilir.
Aslında bu, Microsoft'un bir sonraki adımda ne yapacağınızı tahmin etmeye ve ardından sonraki adımlarınızı önermeye çalıştığı ilk sefer değil. Bu çalışmaların en ünlüsü, Microsoft'un 'Clippy' olarak bilinen, Office 97 paketine eklediği "yardımcı" idi. Bu akıllı ataş, siz çalışırken ortaya çıkarak ve yaptığınızı düşündüğü göreve bağlı olarak size yardımcı oluyordu. Ya da en azından olmaya çalışıyordu. Örneğin bir adres yazıp 'Sevgili' yazarsanız, Clippy belirir ve "Mektup yazıyormuşsunuz gibi görünüyor" der ve buna göre yardım teklif ederdi.
Ancak Clippy çk da popüler değildi, birçok insan bunun uygun olmayan anlarda ortaya çıktığından ve yetersiz tavsiyelerde bulunduğundan şikayet ediyordu ve hemen kapatıyordu.
Clippy pek çok kişi için sinir bozucuydu, Microsoft'un istediği nedenlerden farklı sebeplerle ünlendi ve en sonunda bir şakaya dönüştü. Microsoft, onu Office ile birlikte sunmayı bıraktı.
Bu nedenle, "Önerilen eylemler" özelliğinin dikkatli bir şekilde uygulanması gerekiyor. Çok sık olarak ortaya çıkıyorsa ve kullanıcıları rahatsız ediyorsa veya yanlış yardım sunuyorsa, kısa sürede Clippy 2.0 olarak ün kazanabilir ve kimsenin bunu istemediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Yeni özellik yalnızca geliştiricilere yönelik erken bir yapıda bulunuyor; bu nedenle Windows 11'e hiç gelmeyebilir de. Microsoft'un ilk kullanıcılardan gelen geri bildirimleri yakından izleyeceğinden ve Clippy ile karşılaştırıldığına dair en ufak bir ipucu bile görürse özellikten vazgeçeceğine neredeyse emin olabiliriz.
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