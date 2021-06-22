Microsoft'tan Windows 11 reklamı

Windows 11 sızdı, ancak bu, Microsoft'un tanıtım fragmanlarını yayınlanmasını engellemedi. Microsoft, Windows hayranlarına yaklaşan Microsoft Etkinliğini hatırlatmak için attığı yeni bir tweet'te yeni bir tanıtım filmine yer verdi.
10 saniyelik kısa bir video tanıtımda modelin yüzü Windows 11'in sızan arka plan görüntüsünün mavisi şeklinde ve arkada duyulan müzik, Windows 11'in açılış müziği olabilir.
The Microsoft Event is getting closer. Join us on June 24th at 11 am ET. Set a reminder ?? https://t.co/CFxi6l6BZj pic.twitter.com/VrnJDORIGn— Windows (@Windows) June 21, 2021
Microsoft Etkinliği 24 Haziran'da gerçekleşecek ve yeni Windows 11 ile tanışmamıza çok az zaman geldi. Gelişmeleri takip ediyor olacağız.
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