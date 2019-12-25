Microsoft, Windows Güncellemelerini Bölebilir

Microsoft, Windows güncellemelerini bizlere daha hızlı ulaştırmak için önemli bir değişiklik planlıyor olabilir.
Microsoft ile ilgili ipuçlarıyla tanınan WalkingCat, Fast Ring yayın kanalındaki bir güncellemenin, dağıtımla ilgili değişiklik yapabileceğini ve Microsoft Store'daki "Windows Feature Experience Pack" adlı uygulamayı fark etti. Uygulamanın içi şu an boş olsa da, Hakkında bölümündeki sürüm numarası, işletim sistemi yapı numarasından farklı.
Buradan bir anlam çıkarmak zorlama bir hareket gibi görünse de, WalkingCat'e göre bunlar, güncellemelerin ve yeni işlevlerin bu uygulama ile ayrı olarak sunulacağını düşünüyor. Böylece Microsoft, yeni işlevleri bir defada değil, ayrı ayrı güncelleyebilecek.
Son zamanlardaki güncellemeler, birçok soruna neden olduğundan Microsoft, buna bir önlem almak istiyor olabilir. Bu yüzden gelecekte Windows 10'un ek özelliklerinin ayrı birer indirme olarak sunulması söz konusu olabilir.
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