Microsoft'un Xbox Live'a Yapacağı Büyük Zam, Son Anda Direkten Döndü

Microsoft, Xbox Live Gold fiyatlarına büyük bir zam yapmaya hazırlandığını duyurdu ve bu habere büyük tepkiler gelmesi kaçınılmazdı. Microsoft'un açıklamasına göre, Xbox ve PC oyuncuları, yakında Xbox Live üyeliği için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacaktı. Bahsi geçen fiyat artışları, üyelerin bir mesajla haberdar edilmesinin 45 gün sonrasında devreye girecekti.
Peki yeni fiyatlar nasıl olacaktı? Şu anda 9.99 dolar olan aylık abonelik, 1 dolar artışla 10.99 dolara çıkacaktı. Üç aylık abonelik ise, 5 dolar artışla, 24.99 dolardan 29.99 dolara yükselecekti. Altı aylık abonelik içinse, oyuncular 59.99 dolar ödemek zorunda kalacaktı. 59.99 dolar, şu anda yıllık abonelikler için geçerli olan fiyat. Yani bugün 1 yıllık abonelik alabildiğimiz fiyata, zam devreye girdiğinde ancak 6 aylık abonelik alabilecektik.
Microsoft, yayınladığı açıklamada pek çok ülkede Xbox Live fiyatlarının yıllardır sabit tutulduğuna dikkat çekti ve bu artışın artık kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı. Ancak bu açıklama da, Xbox Live abonelerinin sinirini dindiremedi. Özellikle sosyal medyada, yapılacak olan zamlara büyük bir tepki oluştu.
Microsoft'tan Xbox Live Zamları İçin Geri Adım
Neyse ki Microsoft, gelen bu tepkilere kayıtsız kalmadı. Yayınlanan yeni bir açıklamada tepki verenlere teşekkür edildi ve adeta "bize doğru yolu gösterdiğiniz için teşekkür ederiz" denildi. Bu açıklama, düşünülen fiyat artışının geri çekildiğinin söylenmesi ile sona eriyor. Yani Xbox Live'a yapılması beklenen zamlar, şu an için geri çekildi ve mevcut fiyatlar üzerinden kullanım devam edecek.
Dahası, Free to Play (Oynaması ücretsiz) oyunlar için, artık Xbox Live aboneliğinin de gerekmeyeceği açıklandı.
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