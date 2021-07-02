Microsoft, Xbox One X Hakkındaki İddiaları Kesin Bir Dille Yalanladı

Xbox Series X ve Xbox Series S henüz 1 yılı bile doldurmuş değil. Ancak bu, Microsoft'un konsolları yeni ve daha ince tasarımlara geçireceği yönündeki dedikoduları durdurmaya yetmemiş gibi görünüyor.
Ancak görünüşe göre bu dedikodular, en azından şu an için gerçeğe dönüşmeyecek. Xbox Başkanı Phil Spencer, yeni bir donanımın yakında geleceği iddiasını kesin bir dille reddetti ve yakın gelecekte bir Xbox Series X modelinin karşımıza çıkmasının söz konusu olmadığını söyledi.
Spencer, konu hakkında şu cümleleri kuruyor: "Önümüzdeki yıl çıkacak ve size bunu beklemeliydim dedirtecek hiçbir planımız yok. Series X ve S, piyasada yıllar boyunca kalacak konsollar. Onları geliştirirken zaten bunu istedik, bu teknolojiyi seviyorum ve odak noktamız da bu."
İnce modeller veya konsol yenilemeleri aslında yabancı olduğumuz bir konu değil. Xbox One X ve PS4 Pro, Xbox One'a ve PS4'e önemli ölçüde daha fazla güç eklemişti. Microsoft, 2016'da üç yıllık satıştan sonra Xbox One'ı Xbox One S modeliyle yenilemişti. Xbox One X, bir yıl sonra piyasaya sürüldü ve Microsoft'un ev konsoluna 4K yeteneği ekledi. Microsoft ayrıca 2019'da bir Xbox One S All-Digital Edition da yayınladı.
Spencer, Xbox Series X/S ile ilgili olarak, "sadece yapmış olmak için donanım yenilemek zorunda değiliz" diyor ve ekliyor: "Daha önce de söyledim, alt uçta daha acil fırsatlar bulabiliriz."
Yine de bu açıklamalar, ileriye dönük yeni bir Xbox donanımı görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Microsoft'un gelecekteki Xbox donanımı üzerinde çalıştığını ve Xbox Cloud Gaming için bir akış cihazının yapım aşamasında olduğunu zaten biliyoruz.
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